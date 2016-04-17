صراع البقاء يشعل مواجهة القادسية والوحدة

يسعى التعاون إلى مواصلة انتصاراته ومطاردة الاتحاد على المركز الثالث حينما يستضيف الفتح على ستاد الملك عبدالله بالقصيم، في حين يبحث فريقا القادسية والوحدة عن الابتعاد عن صراع الهبوط حينما يلتقيان على ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر.

وعلى ستاد الملك عبدالله بالقصيم ستكون مهمة التعاون صعبة في مشواره نحو المركز الثالث حينما يستضيف الفتح المنتشي بانتصاراته الأخيرة.

واستعاد التعاون توازنه عقب خسارته من النصر في المرحلة 21 بعد فوزه الكبير برباعية نظيفة على ضيفه هجر الذي غادر دوري جميل السعودي للمحترفين عائداً إلى دوري الدرجة الأولى.

ويأمل التعاون في مواصلة الانتصارات وعدم التفريط بأي نقطة في مبارياته المقبلة قبل مواجهته مع الاتحاد منافسه على المركز الثالث في المرحلة الأخيرة.

ويحتل التعاون المركز الرابع برصيد 41 نقطة بفارق خمس نقاط عن الاتحاد الثالث والذي حقق فوزاً ثميناً أمام الشباب أمس.

وفي المقابل يسعى الفتح الى مواصلة انتصاراته والتقدم الى المركز الخامس وإبقاء حظوظه قائمة لخطف المركز الرابع المؤهل آسيوياً.

وحقق الفتح نتائج مميزة في المراحل الأربع الأخيرة بعدما جمع 10 نقاط بتعادله أمام الاتحاد وفوزه على الفيصلي والوحدة والنصر ليستقر في المركز السادس برصيد 34 بفارق المواجهات المباشرة عن الشباب الخامس.

وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر يبحث فريقا القادسية والوحدة عن ثلاث نقاط تبعدهما عن شبح الهبوط حينما يلتقيان في ختام المرحلة.

ويفصل بين الفريقين ثلاث نقاط إذ يحتل الرحدة المركز العاشر برصيد 23 نقطة، في حين يحتل القادسية المركز 12 برصيد 20 نقطة.