قطر والمشهد الحزين

لقبه «الملك» ومدربه «العالمي» البرازيلي لازاروني، ولكنه «هبط» من أعلى الجبل إلى ما بعد السفح، بعد فشله في الفوز على الوكرة في آخر مباراة في دوري «نجوم قطر»، معلناً هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية «قطر غاز ليغ» بفارق الأهداف عن الخريطيات.

وكان المشهد حزيناً حد البكاء بحرقة في المدرجات ودموع دامية في الملعب ووجوه مغطاة بالقمصان أو بالغترة، وهناك من رؤوسهم في الأرض، والبعض يحتضن الآخر لتخفيف وطأة الصدمة.

الأكيد أن فريقاً عريقاً بقيمة قطر قادر على العودة أكثر قوة، على غرار الريان الذي هبط قبل سنتين وعاد ذهبياً ليحصد بطولة دوري نجوم قطر هذا الموسم قبل جولات عدة من نهاية الدوري وبفارق 14 نقطة وبقي له مباراة مؤجلة.

لكن المدرب العالمي «لازاروني» استفزني بتصريح أكد فيه أن ما حدث «ليس كارثة» وأنه أمر وارد في كرة القدم، وبدوري أختلف معه في الجزء الأول، وأتفق معه أن كرة القدم ليس فيها كبير، ولكنه أيضاً رمى المسؤولية على غيره بما يثبت أنه ليس أهلاً للثقة، وهمه الأكبر الفلوس، خصوصاً أنه يعرف جيداً قيمة النادي واستوطن قطر طويلاً.

عكس ذلك، وطبقاً لأخبار متواترة في الإعلام القطري، ينوي مجلس الإدارة تقديم استقالته بمثابة الاعتذار عن الفشل، وأن يأتي من هو أكثر حماساً لإعادة قطر إلى وضعه الطبيعي، وبشعار تغليب المصلحة العامة على أي مصالح أخرى.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية