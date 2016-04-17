ناشئو الهلال يتوجون ببطولة حمدان بن محمد

توج الهلال بطلاً لبطولة الشيخ حمدان بن محمد الدولية للناشئين بعد تغلبه على بروسيا دورتموند في المباراة النهائية بهدفين دون مقابل على ملعب نادي ضباط دبي.

وبعدما انتهى الشوط الأول سلبياً بين الفريقين، أحرز خالد فهد الهدف الأزرق الأول بتسديدة قوية أطلقها من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 47، وبعد 9 دقائق سجل خالد السبيعي الهدف الثاني مستغلاً ركلة ركنية سددها برأسه في مرمى الألمان ليتوج الهلال بطلاً للنسخة السادسة من البطولة.

وحصل ريال مدريد الإسباني على المركز الثالث في البطولة بعد تغلبه على إنترناسيونال البرازيلي بركلات الترجيح.

وكان الهلال قد بدأ البطولة بالفوز على حتا الإماراتي 9-0، وتجاوز الوصل بنتيجة 7-1، وتغلب على دورتموند بهدفين مقابل هدف، قبل إقصاء ريال مدريد في نصف النهائي بمباراة مثيرة شهدت انتصار الأزرق بـ4-3.

وأجبرت المستويات الباهرة التي قدمها صغار الهلال في البطولة، فريدريك عمر كانوتي هداف إشبيلية وتوتنهام ومنتخب مالي السابق بامتداح مستويات لاعبي الهلال عبر حسابه الشخصي في "تويتر".

وكتب المهاجم الذي يدير أكاديميات كروية في دبي: أنا معجب بما قدمه لاعبو الهلال في المباراة النهائية أمام دورتموند.

