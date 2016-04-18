الاتحاد وتعديل الاحتجاج

اكثر من (60) يوما مضت ولم يفصل في احتجاج نادي الاتحاد ضد نادي القادسية بسبب الخطأ التحكيمي الذي حدث خلال مباراة الفريقين التي اقيمت بالجولة (17) من دوري عبداللطيف جميل للمحترفين في تاريخ 9ـ5ـ1437هـ.. يوم ان ابقى الحكم تركي الخضير لاعب القادسية نايف هزازي حوالي ثلاث دقائق داخل الملعب وكان من المفترض أن يكون مطرودا بعد حصوله على الانذار الثاني.

ـ تأخر البت في هذا الاحتجاج الى هذا الوقت .. يكشف ضعف العمل القانوني في الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجانه القانونية والقضائية... فالموسم الرياضي الحالي شارف على الانتهاء ولم يتبق سوى (3) جولات مما يجعل نتيجة هذا الاحتجاج في غاية الاهمية بما انه سيبنى عليها سلم ترتيب فرق الدوري .. فالاتحاد ينافس على احتلال المركز المتقدمة وضمان التأهل لدوري ابطال آسيا والقادسية ايضا يقاتل من أجل البقاء .. فربما نتيجة هذا الاحتجاج تساهم في تحديد الفريق الهابط الثاني مع فريق هجر لدوري الدرجة الاولى...اعتقد انه لا يوجد مبرر لتأخير هذا الاحتجاج لأكثر من ذلك.

ـ فإذا كانت اللجان أخفقت في التعامل مع هذا الاحتجاج .. يوم ان رفضت لجنة الانضباط نظره والبت فيه .. ويوم ان أخطأت لجنة الاستئناف .. مرتين .. الاولى يوم ان أحالته الى رابطة دوري المحترفين .... والمرة الثانية إحالته لمجلس إدارة الاتحاد بعد إعادته من الرابطة التي أعطت صفعة قوية للاستئناف يوم أن ذكرت بأن هذا الاحتجاج ليس من اختصاص وصلاحيات الرابطة.

ـ الاتحاد السعودي مطلوب منه تعديل مسار الاحتجاج سريعا ويعده للجنة الانضباط .. لتتخذ قرارا بشأنه .. فهي اللجنة صاحبة الاختصاص للبت في هذا الاحتجاج... وللمعلومية .. أي قرار يصدر بشأن هذا الاحتجاج من لجنة او جهة غير لجنة الانضباط سيزيد الأمور تعقيدا... لذلك على لجنة الانضباط ان تتراجع عن قناعتها وتنظر في هذا الاحتجاج .. فالرجوع الى الحق فضيلة.

ـ حقيقة التعامل مع هذا الاحتجاج ــ يوم ان تقاذفته لجنة الانضباط ولجنة المسابقات ولجنة الاستئناف ورابطة المحترفين ومن ثم لجنة الاستئناف (مرة ثانية) التي أحالته لمجلس ادارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ــ أعطى للمتابع انطباعا بأن اتحاد القدم ولجانه لا يعرفون من هي الجهة المختصة التي لها صلاحية نظر هذا الاحتجاج والبت فيه... وأيضا كشف ضعف إلمام العاملين في اللجان القضائية باللوائح والجوانب الفنية المتعلقة بقوانين وأنظمة كرة القدم .

ـ أتمنى ألا يكون تأخر البت في هذا الاحتجاج هو عدم معرفة القرار الخاص به .. بمعنى هل يكون القرار هو تثبيت نتيجة المباراة او أن القرار يتضمن إعادة المباراة؟.

ـ عموما .. موضوع الاحتجاج ليس صعبا وليس لأول مرة يحدث .. فهناك سوابق لمثل هذا الخطأ التحكيمي و قد حدث أكثر من مرة في مباريات بطولات سابقة .. فالقرار واضح ولا يحتاج البت فيه لهذا الوقت الطويل... فأتمنى صدور القرار بشأنه في أقرب وقت.. حتى لا تكثر البلبلة والشكوك حوله. والله من وراء القصد.

*نقلا عن الرياضية السعودية