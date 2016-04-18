منتخبنا.. مهمة مستحيلة!!

المجموعة الحديدية التي وقع فيها منتخبنا الوطني في التصفيات لآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 وضمت أبطالا سابقين للقارة تتطلب عملا جادا من اتحاد الكرة السعودي ومسؤولي المنتخب، ويحتم عليهم وضع خطة إعداد، ومباريات ودية تتناسب مع أهمية المرحلة وقوة المنافسين الذين لا يعد منتخبنا اليوم مرشحا بدرجة كافية للتأهل في ظل وجود أستراليا واليابان وكذلك الإمارات والعراق وتايلاند، ولا أظن أن التفاؤل والحديث عن سهولة المهمة هو الصواب، بل المفترض التأكيد على أن العمل الجاد والإعداد المختلف المغاير لفترات سابقة هو ما قد يمنح المنتخب حضورا جيدا يقدم من خلاله المستوى المقنع لجماهيره، ومجابهة منتخبات محترفة احترافا حقيقيا قبل البحث عن حلم الوصول للمونديال بعد طول غياب.

لم أسعد بنتائج القرعة، ولا يمكن أن أتفائل وأنا من أتابع الدوري السعودي وأرى المشاكل التي يعاني منها في حراسة المرمى وغياب المهاجمين عن صدارة الهدافين التي سيطر على مراتبها الأولى اللاعبون الأجانب، كثير من النجوم الذين يعتمد عليهم المدرب الهولندي مارفيك هبطت مستوياتهم، لم يعودوا ممن تعول عليهم جماهير أنديتهم فكيف سيكون الحال في الصراع القاري الذي خيب المنتخب الآمال فيه بخروجه من الدور التمهيدي للنسختين الأخيرتين؟!.

أكاد أجزم أن غالبية الشارع الرياضي غير متفائل بمستقبل المنتخب في هذه التصفيات، لأن من يعرف إمكانيات المنافسين وكيف يتم تجهيزهم لمثل هذه المنافسات ويرى التعامل السيء في بطولات قارية سابقة وضعف الاهتمام بالمنتخب السعودي لن يجعل للتفاؤل طريقا، ومن هنا علينا أن نكثف الجهود، يجب أن يكون التعاون في أعلى حدوده بين كل من له صلة بالمنتخب وبالوطن، علق الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبدالله بن مساعد على مجموعة المنتخب ليصفها بالقوية، ومؤكدا حاجة "الأخضر" لعناية خاصة، وقال "إذا وجدت العناية الخاصة وقدم المطلوب فلا يوجد شيء صعب".

وهذا يدل على شعور المسؤول بصعوبة المهمة، في مرحلة سابقة كان هناك صراع في من يتحمل مسؤولية قرار المنتخب، ويتحدث عن تدخلات، يعملون على تبرئة أنفسهم من سقوط المنتخب أكثر من تنفيذ ما هو مطلوب منهم للرفع من شأنه.

المنتخب مسؤولية الرئيس العام ورئيس اتحاد الكرة والمدرب، والإداري واللاعب والإعلامي والمشجع، كلنا مسؤولون عن هذا المنتخب الذي كان يوما ما بطلا لآسيا وحاضرا في المونديال، أعيدوا برمجة المسابقات المحلية، وتخلصوا من سلطة الأندية، وأخرجوه من تبعات الانتخابات المنتظرة ليحصل على إعداد مناسب لحضور مشرف يحول المستحيل إلى عودة من أصعب الطرق.

*نقلا عن الرياض السعودية