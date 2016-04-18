نهاية الأسطورة.. بالتصفيق

لا يمكن تجاوز خبر رفع الإيقاف عن أحد أهم نجوم الكرة السعودية "محمد نور"، الخبر الذي أعتقد أنه أسعد الكثير من متابعي الكرة السعودية، حتى جماهير الفرق المنافسة لفريق "نور"، بقدر ما كان خبر إيقافه سابقاً مؤلماً للكثير.

رفع الإيقاف يعني براءة "محمد نور" من التهمة، ولو ضمنياً، لكنه تحصيل حاصل بالنسبة لـ "نور" حسب اعتقادي، كونه سيكون خارج حسابات "الملاعب" طوعاً أو كرهاً.. لكنه رد اعتبارٍ للاعبٍ كبير، سمعته من سمعة الكرة السعودية.

الكاتب القدير علي سعد الموسى، علق قبل ثلاثة أيام في البرنامج الحواري "بالمختصر" على صورة "محمد نور"، فقال: "مشكلة محمد نور أنه لم يعرف متى يقطف الثمرة"، مسقطاً ذلك على كثير من المسؤولين الذين يتمسكون بالكراسي حتى تفوتهم الفرص الثمينة.

وأذكر أن الموسى كتب مقالاً قبل نحو عام عن محمد نور تحدث عن نهاية الأسطورة، فقال: سأتخذ من الأسطورة الهائلة "محمد نور" جسراً للوصول إلى رسم توصيفي لمئات المسؤولين الذين انتهوا تماماً مثل نهاياته المؤلمة القاسية ولازالوا يتشبثون بالكراسي ويعتقدون، مثله، بالوهم، أنه مازال في جعبتهم شيئاً ليقدموه".

ورغم ميول الموسى الأهلاوية، إلا أنه اعتبر "محمد نور" أروع أيقونة سعودية لن تتكرر في المنطقة الخضراء حول دائرة الملعب، وأنه الأسطورة الكروية الوحيدة التي تستطيع أن تهز عرش "ماجد عبدالله" وتقسم رأس مثلث الهرم إلى مجرد التصويت بين اثنين.

وشخص مشكلة محمد نور بأنها "هي ذاتها مشكلة مئات المسؤولين في شتى إداراتنا التنفيذية من أولئك الذين لم يستطيعوا أن يتخذوا قرار الرحيل في اللحظة المناسبة"، بعدما أغراهم بريق المنصب عن قطف الوردة الحمراء ثم الاعتزال.

وضرب الموسى بعض الأمثلة لأشباه "محمد نور" من المسؤولين الذين يهربون من فكرة الرحيل في الوقت المناسب، ثم عرج على نفسه فقال: "محمد نور، هو أنا بالضبط، لأنني لازلت على إيمان أن الصفحة الأخيرة لن تكتمل إلا بمقالي رغم ولادة أجيال جديدة من الكتاب".



وختم المقال بأن "محمد نور" ضحية التصفيق والتشجيع الزائف الذي يستهدف مسح صورته التاريخية، وضحية المتآمرين على أسطورته التي يندر أن تتكرر ولهذا أوقعوه في فخ النهاية القاسية.. وبعث لكل مسؤولٍ ناجح: "درس محمد نور عبرة، بين ذروة النجاح وقمة الهزيمة".

*نقلا عن الرياضي السعودية

