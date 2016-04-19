أهلي جدة يكتسح شباك الجيش القطري برباعية

وجه أهلي جدة رسالة شديدة اللهجة للهلال بعد اكتساحه لمضيفه الجيش القطري 4-1 على ستاد عبدالله بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة في المرحلة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وأنعش الأهلي حظوظه بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث بفارق نقطة عن العين الإماراتي الذي تعادل أمام ناساف الأوزبكي 1-1، في حين يتصدر الجيش القطري الذي تأهل رسمياً الترتيب برصيد 10 نقاط.

وشهد الشوط الأول إثارةً كبيرة بعد تبادل الفريقين الهجمات خاصة في الشوط الأول، وافتتح الأهلي التسجيل عند الدقيقة 22 عن طريق لاعبه إسلام سراج الذي أكمل عرضية اليوناني فيتفاتزيديس بقدمه في شباك حارس الجيش خليفة أبوبكر.

وكاد الجيش أن يسجل هدف التعادل بعد تلقي مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمد الله كرة عرضية متقنة من زميله ماجد محمد إلا أنه سددها بعيدة عن المرمى.

وسنحت فرصة للأهلي لتعزيز تقدمه بعدما تلقى لاعبه اليوناني فيتفاتزيديس تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله إسلام سراج الا انه سددها خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 32 أهدر المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم الجيش هدفاً محققاً لفريقه بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله ماجد محمد إلا أنه سددها بجانب القائم الأيمن للحارس باسم العطا الله.

وعند الدقيقة 43 تمكن المهاجم مهند عسيري من تسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية اليوناني فيتفاتزيديس برأسه في شباك الحارس خليفة أبوبكر.

وفي الشوط الثاني تمكن الجيش القطري من تسجيل هدفه الأول في وقت مبكر عند الدقيقة 51 عن طريق مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي تابع تسديدة البرازيلي رومانيرو العائدة من القائم ليسددها في الشباك.

ورد الأهلي سريعاً على الجيش حينما نجح سراج بتسجيل الهدف الثالث بعد مرور دقيقة بعدما حول تمريرة زميله محمد ال فتيل بقدمه في شباك أصحاب الأرض.

وواصل الأهلي هجومه ونجح لاعبه اسلام سراج بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 57 بعدما أكمل تمريرة زميله منصور الحربي في شباك الجيش القطري.

وفي الوقت بدل الضائع أهدر مهاجم الأهلي مهند عسيري فرصة تسجيل الهدف الخامس بعدما أضاع ركلة جزاء تصدى لها الحارس خليفة أبوبكر.

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