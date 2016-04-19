تجاوز أم براءة محمد نور ؟!

تم إنشاء هاشتاق عن براءة الكابتن محمد نور وكان الأنشط بسبب كثافة مشاركة الجماهير الرياضية ترحيبا بعودة الكابتن إلى ناديه ومعشوقته.

وعلقت بتغريدة جاءت كما يلي:

كان من الصعوبة أن تنتهي الحياة الكروية للأسطورة (نور) بتهمة تعاطي المنشطات. وفرحتنا بالبراءة توازي عشقنا لـ(نور).

وكنت مغرما بمتابعة محمد نور لقضية براءته من تعاطي المنشطات، وإصرار الجماهير على تأكيد البراءة، ولأن اللاعب معشوق جماهير نادي الاتحاد الذين تسابقوا لمطار الملك عبدالعزيز لاستقبال عودة محبوبهم من الرياض بعد أن كسب قرارا بإسقاط الإيقاف بشأنه حتى أدى الأمر إلى اكتظاظ صالة المطار والتسبب في خلق تزاحم شديد تدخلت الجهات لتسهيل التقاء اللاعب بجمهوره.

ولأنني عاشق لنادي الاتحاد فقد كان الخبر سعيدا، وبعد أن هدأت الفرحة تبلدت وأنا أقرأ الخبر إذ كان القرار عائما غائما تماما، فقد أصدرت لجنة الاستئناف لقضايا المنشطات قرارا برفع حكم إيقاف اللاعب عن مزاولة اللعب لمدة أربع سنوات الصادر من لجنة الاستماع، وأشار قرار اللجنة إلى قبول استئناف اللاعب من الناحية الشكلية لاستيفائه الشروط الشكلية... وهذه جملة أو جمل عائمة لا يمكن منها معرفة البراءة أو التجاوز عن اللاعب.

فإن كان القرار يتضمن البراءة فكان لا بد من إيراد مفردة البراءة لتنقية سيرة اللاعب من تهمة تدخل ضمن ملابسات تعاطي المخدرات.

وإن كان قرار لجنة الاستئناف التجاوز عن التهمة والاكتفاء بما حدث من (شوشرة) فهنا ينهض اللوم المباشر للجنة الاستئناف، فكيف لها أن تتجاوز عن ارتكاب فعل محظور تماما؟

والذي زاد الإرباك بأن اللجنة أضافت فقرة أخيرة بأن القرار قابل للاستئناف خلال 21 يوما من تاريخه لدى محكمة التحكيم الرياض (cas) استنادا للمادة 13 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات.

وهذه الفقرة ماذا تعني؟

فمن معانيها إسقاط حكم لجنة الاستئناف لو تقدمت جهة أو شخص بدعوى مضادة ..حقيقة حمل قرار سقوط العقوبة دوامة من الأسئلة وكان قرارا (أعجميا) في صياغته ومعانيه، ولم تجل سيرة اللاعب من التهمة.

وكما قدرت للاعب محمد نور إصراره للحصول على البراءة أتمنى المواصلة في استخراج قرار يحمل مفردة البراءة، وليس قرارا أشكل على الناس من خلال صياغته الركيكة (قبول استئناف اللاعب من الناحية الشكلية لاستيفائه الشروط الشكلية).

*نقلاً عن عكاظ السعودية