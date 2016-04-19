جمهور العراق في الخليج وليس في طهران!

لاتحاد السعودي لكرة القدم موعود بالمنغصات، ولا يكاد يخلص من قضية إلا وتظهر أخرى داخلياً وخارجياً، وهذا ما تجسده مشكلة اللعب في إيران بخطة عراقية، هذه المرة، تركت الكثير من التأويلات، لاقترانها بمشكلة عرفها القاصي قبل الداني حين رفضت الأندية السعودية اللعب في إيران خلال دوري أبطال آسيا بقرار سيادي بعد حرق السفارة السعودية في طهران، وتجاوب الاتحاد الآسيوي بفرض أراض محايدة ذهاباً وإياباً.

ولكن الاتحاد العراقي زاد الطين بلة وارتضى البلبلة والاستفزاز وأعادنا للمربع الأول باختيار إيران أرضاً لمباريات منتخبه في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا، رغم علمه بالموقف السعودي من إيران، وبالتالي أتاح فرص التأويلات باستفزاز دون سبب وجيه، لاسيما أن جماهير العراق حضرت بكثافة في مباريات سابقة للمنتخبات والأندية في الإمارات وقطر، بينما لم يكن حضورها جيداً في طهران. وحتى لو علل العراقيون هذا التوجه بأسباب أخرى، فإن واجب الجيرة وسمو المنافسة يحتمان اختيار غير إيران لمواجهة المنتخب السعودي، وبالتالي يثبت حسن النية وطيب المعاملة، لكنه الآن سيخسر أشياء كثيرة، كون المنتخب السعودي لن يلعب في طهران وسيكون الاتحاد العراقي مجبراً على اختيار مكان آخر مثلما حدث للإيرانيين وهم أولى بأرضهم عن غيرهم.

في المقابل، أحيي الاتحاد السعودي بقيادة أحمد عيد على هدوئه وجهوده البعيدة عن الإعلام لإصلاح ما لم يكن سبباً فيه.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية