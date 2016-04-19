كلوب يطالب لاعبيه بالانضباط في موقعة إيفرتون

دعا يورجن كلوب مدرب ليفربول لاعبيه لضبط النفس عند استضافة إيفرتون وسط أجواء حماسية في قمة مرسيسايد بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم غدا الأربعاء.



وشهدت المواجهات السابقة بينهما ما يزيد على 20 بطاقة حمراء - أكثر من أي مواجهة أخرى منذ انطلاق النظام الجديد للمسابقة في 1992 - لكن كلوب طالب لاعبيه بالاحتفاظ بهدوئهم وتحمل الضغوط باحترافية.



وكلوب ليس غريبا على المواجهات بين فريقين من نفس المدينة فخلال فترته مع بروسيا دورتموند خاض منافسات قوية أمام شالكه في قمة الرور بدوري الدرجة الأولى الألماني.



وقال كلوب للصحفيين الثلاثاء "قبل انضمامي لدورتموند كان هناك الكثير من البطاقات الحمراء في مواجهات الجار ولم أكن ارغب في ذلك."



وسيلتقي ليفربول مع فياريال الاسباني في قبل نهائي الدوري الأوروبي الأسبوع المقبل لكن المدرب الألماني أشار إلى أن فريقه نحى الطموح الأوروبي جانبا للتركيز على مواجهة منافسه المحلي.



وأضاف "لا أحد في الفريق يفكر في الدوري الأوروبي."



ويحتل ليفربول المركز الثامن حاليا متقدما بثلاثة مراكز أمام ايفرتون.



وكلوب الذي أجرى عشرة تغييرات على تشكيلته أمام بورنموث في اللقاء الأخير لا ينوي إراحة أفضل عناصره من أجل مواجهة الذهاب أمام فياريال في 28 أبريل نيسان الجاري.



وتابع "نريد تغيير الوضع الحالي وكان الشعور جيدا قبل مواجهة بورنموث وسيكون كذلك أمام ايفرتون ولن يرتاح أي لاعب فأمامنا ثماني

مباريات نتمنى أن تزيد إلى تسع وهذا يدفعنا للاعتماد على نفس اللاعبين في المواجهات المتبقية.



"إراحة لاعبين لا يعني عدم وجود رغبة في الفوز وهذه أكبر مغالطة في التاريخ.



"ليفربول ناد كبير ويوجد فارق كبير بين المركز السابع والسادس والخامس (في الدوري الممتاز) ونسعى لتحسين مركزنا وأن نكون في الترتيب الخامس."



