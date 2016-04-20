الاتحاديون يمزقون شباك سباهان في سبيل التأهل

أنعش اتحاد جدة آماله في التأهل إلى الدور ثمن النهائي بعد فوزه الكبير على ضيفه سباهان الإيراني 4-صفر على ستاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة في المرحلة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 6 نقاط بفارق نقطتين عن النصر الإماراتي الثاني وثلاث نقاط عن لوكوموتيف الأوزبكي المتصدر، في حين بقي سباهان الإيراني في المركز الأخير.

وسجل أهداف الاتحاد عبدالرحمن الغامدي "هدفين" عند الدقيقتين "45+3" و "86"، وفهد المولد "84" والفنزويلي ريفاس "90".

وشهدت المباراة أفضلية للاتحاد الذي أهدر لاعبوه فرصاً محققاً، خاصة الشوط الأول، إذ بدأت خطورة أصحاب الأرض بعد مرور خمس دقائق حينما تلقى مهاجمه فهد المولد تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله عبدالرحمن الغامدي ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وسنحت فرصة أخرى للاتحاد لمهاجمه عبدالرحمن الغامدي الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله قصي الخيبري الا انه سدد الكرة سهلة في أحضان الحارس الايراني.

وواصل الاتحاد هجومه وكاد مهاجمه فهد المولد ان يفتتح التسجيل حينما سدد كرةً قوية تصدى لها الحارس الايراني بصعوبة.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول نجح مهاجم الاتحاد عبدالرحمن الغامدي بافتتاح التسجيل حينما تصدى لخطأ على قوس منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية سكنت شباك سباهان.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد هجومه وأهدر مهاجمه فهد المولد هدفاً محققاً حينما اخترق دفاع سباهان ورواغ أكثر من لاعب وواجه الحارس ووضع الكرة بجانب القائم الأيمن.

وكاد سباهان أن يخطف هدف التعادل بعدما تلقى مهاجمه البرازيلي لوسيانو شيمبا كرةً داخل منطقة الجزاء الا أنه سددها ضعيفة في أحضان الحارس هاني الناهض.

وعند الدقيقة 84 ترجم مهاجم الاتحاد أفضلية فريقه بتسجيله الهدف الثاني بعدما حول عرضية الفنزويلي ريفاس برأسه في شباك الحارس الايراني.

وبعد الهدف بدقيقتين نجح مهاجم الاتحاد عبدالرحمن الغامدي بتسجيل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء ليراوغ الحارس ويضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 90 اختتم الفنزويلي ريفاس اهداف الاتحاد بتسجيله الهدف الرابع بعدما حول عرضية زميله عبدالرحمن الغامدي بقدمه في شباك الحارس الايراني أحمدي.