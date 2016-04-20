الدوخي يحذّر الهلاليين: إياكم وإقالة دونيس

حذر أحمد الدوخي، مدافع الهلال السعودي السابق، إدارة النادي من إقالة المدرب جورجيس دونيس بعد خسارة تعرض لها الفريق أمام تركتور سازي تبريز الإيراني ضمن دوري أبطال آسيا على ملعب سحيم بن حمد في الدوحة يوم الثلاثاء.

وبزغ نجم الدوخي في الهلال بين عامي 1995-2005، وحقق مع أزرق الرياض العديد من البطولات المحلية والقارية، وارتدى لاحقا قميص الاتحاد يليه النصر، فيما سبق له خوض تجربتين احترافيتين قصيرتين مع قطر القطري وفريق بلجيكي يدعى ويلبرج.

وقال الدوخي في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت": "رغم الخسارة من الفريق الإيراني، إلا أنني أعتبر المدرب دونيس من أفضل المدربين الذين مروا على تاريخ الهلال، إذ يملك شخصية عالية وأداء فنيا محترما، بدليل تحقيقه لبطولات هذا الموسم". ويكمل: "الانخفاض في المستوى أمر طبيعي، وهذه ضغوطات الموسم، والهلال باستطاعته تعويض الخسارة لامتلاكه فرصة التأهل في الجولة المقبلة".

وحول الانتقادات الهلالية الساخنة تجاه الفريق وما يمر بمرحلة متقلبة الأداء، أجاب الظهير الأيمن السابق: "لاعب كرة القدم يمر بمرحلة تألق ومرحلة انخفاض في المستوى وهذا ما حدث". ويضيف: "بالنسبة لنا كهلاليين لدينا حمل كبير يوم الأحد المقبل، وهي مباراة مختلفة نفسيا حيث تتطلب تواجد روح اللاعب بجانب المسؤولية الملقاة على عاتقهم، فيما أؤكد أن الفريق ينتفض في الأوقات المهمة والحرجة، وستكون لنا كلمة يوم الأحد المقبل بدعم الجماهير".

ويطالب الدوخي الذي شارك مع المنتخب الوطني في مونديالات 1998 و2002 و2006، باستمرارية دونيس في الفترة المقبلة حتى لو ساءت النتائج: "أتمنى من إدارة الهلال أن المدرب يستمر، أطالب من الهلاليين اأن يدعو دونيس يستمر في شؤونه الفنية، ومن يطالب بإبعاده هذه آراؤهم الخاصة، ولكن الهلال وجمهوره متعودون على الانتصارات وهو ما يتحقق حالياً".