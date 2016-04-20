جروس: أنظارنا على الهلال

اعرب السويسري كريستيان جروس مدرب أهلي جدة عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق على الجيش القطري برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، في الجولة الخامسة من دوري الأبطال الآسيوي.

وقال جروس في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: "جهزنا لهذه المباراة بتركيز عال، كنا نعرف ان لدينا الإمكانيات للتسجيل، واعتقد أن التقدم بهدفين منح اللاعبين أفضلية وجعلهم يلعبون دون اي ضغوط، وحتى بعد ان قلص الجيش النتيجة نجحنا في تعزيز تقدمنا بهدف الثالث، اعتقد ان الفوز جاء بجهد اللاعبين ورغبتهم، وبعد هذا اللقاء سيكون التركيز القادم على الهلال في الدوري السعودي".

اضاف: "لم اتوقع هذا الفوز الكبير وتسجيل اربعة اهداف، ولكن كنت واثق من فوز فريقي، لعبنا امام فريق قوي ولكن قدمنا مباراة كبيرة، دائما عندما تتمنى شيئا عليك ان تجهز الأدوات اللازمة لتحقيق احلامك، المباراة القادمة ستكون آخر مواجهة في دوري المجموعات، وسنلعب للفوز وننتظر نتيجة مباراة العين.

اوضح جروس: "امامنا 4 ايام لإلتقاط الأنفاس والإستعداد لمباراة الهلال، وهذا ما سنركز عليه، والشيء الذي يسعدني انه ليس لدينا اي اصابات، وسنحاول ان نحقق الفوز يوم الأحد حتى نستمر في الصدارة".