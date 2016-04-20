مبروك الدوري يا "إهلالي"

مباراة الموت.. مباراة الحياة.. ليست ثلاث نقاط بل دوري بأكمله.. من سيصبح نسياً منسياً ومن سيُخلد بطلاً.. لا أحد يتذكر المركز الثاني.. لا تسألوني عن الخاسر وأعذاره.. المهم من سيفوز.

سيفوز الهلال إذا تخلص من عزوز والشلهوب.. فالأهلي يملك أقوى وسط في الدوري.. وسط نشيط سريع فعال دفاعياً وهجومياً ومشاركة الشلهوب وعزوز ستسهل على الأهلي السيطرة على الوسط والفوز بالمباراة.

سيفوز الهلال إذا تخلص من طريقة المدافعين الثلاثة التي لعب بها البارحة أمام تراكتور ولعب بـ4ـ5ـ1. فالمدافعون الثلاثة مصيبة الهلال.. المدافعون الثلاثة لا تنفع إلا ضد خصم يلعب بمهاجمين.. الدكتور كارلوس بيلاردو مدرب الأرجنتين أول من طبق هذه الطريقة في كأس العالم 1986 لمواجهة المنتخبات التي تلعب بطريقة 4ـ4ـ2.

سيفوز الهلال إذا توقف مدربه عن تغيير مراكز اللاعبين أثناء المباراة.. التغيير المستمر في التشكيلة ومراكز اللاعبين وطريقة اللعب أفقدت الفريق هويته.. أفقدته انسجامه وأرهقته. جزء من تكدس الإصابات في الهلال يعود لإجهاد اللاعبين بكثرة التغييرات في الطريقة والمراكز.

نواف العابد يمكن أن يكون نجم اللقاء إذا شارك في الوسط الأيسر بسبب ضعف عقيل بالغيث بشرط أن يتصرف بسرعة. فرغم أن عقيل أضعف لاعب في دفاع الأهلي ويسهل تخطيه ولكنه مقاتل ويعود سريعاً لتصحيح أخطائه.

سيفوز الأهلي إذا لعب لإيقاف قوة الهلال.. أي أن الأهلي يجب ألا يلعب مباراته على أنه المتصدر ويعطي الهلال الفرصة للاستحواذ واللعب براحة كما فعل في كأس ولي العهد. الضغط على دفاع الهلال والمحور أسهل طريقة لضرب الهلال.. فالهلال يطيل التمرير في الخلف وهو ما يعطي الخصم الفرصة لقطع الكرة في منطقة الهلال ومعاقبة الدفاع والمحور على الأخطاء.

سيفوز الأهلي إذا تخلص من ماركينهو وإسلام سراج.. ماركينهو في كل مرة يشارك يقل أداء الأهلي فهو لاعب لا يمرر إلا إذا ضاقت عليه مساحات المرور.. كما أنه ضعيف دفاعياً ويضايق فيتفا في صناعة اللعب. الفريق لا يحتمل أكثر من صانع واحد.. أما سراج فهو أقل من أن يلعب للأهلي.

الكرات الثابتة فرصة الأهلي للفوز وتسجيل الأهداف.. يجب أن يسدد السومة أي فاول قريب من الصندوق لا ماركينهو.. وهذا سبب آخر للتخلص من ماركينهو.. أيضاً الفاولات الجانبية والكرنرات فرصة كبيرة للتسجيل. فالهلال أصبح ضعيفاً في الكرات العرضية.

المقهوي يمكن أن يكون نجم اللقاء.. يمكن أن يعيد ما فعله في مباراة الذهاب بالعرضيات الساقطة خلف المدافعين للسومة وكذلك باستغلال عمق الهلال المفتوح والفراغ الكبير بين المحور والمدافعين أو انتظار أي هدية من لاعب هلالي.

سيخسر الهلال إذا شارك ناصر الشمراني.. ليست مباراة ناصر.. غيابه الطويل بعد استبعاده عن آخر ست مباريات سيؤثر على قدرته على التسجيل.. كما أن ناصر لاعب "نفسي" ومن الصعب توقع مستواه بعد الإجازة الطويلة.

ستكون مباراة مغلقة.. ولكنها فرصة للنجوم الحقيقية للظهور.. هي الأولى للأهلي بعد انقطاع دام أكثر من ثلاثين عاماً وهي الأولى للهلال بعد أربع سنين عجاف.

*نقلاً عن الرياضية السعودية