أخصائي برتغالي يفصح عن أسرار كريستيانو رونالدو

أفصح أنطونيو كاسبر، المعد البدني الخاص بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن أسباب نجاح الأخير في مجال كرة القدم، مؤكدا أن لاعب ريال مدريد يمارس التدريبات طوال اليوم وليس فقط في حصص التدريبات.



وقال كاسبر في لقاء خاص لـ"قناة العربية": "انا اخصائي العلاج والمعد البدني لكريستيانو رونالدو منذ 14 عاما وايضا المشرف الطبي للمنتخب البرتغالي، اعد لرونالدو برنامج متكامل يساعده على تجنب الاصابات يتضمن تدريبات خاصة يومية وايضا برنامجي غذائي، كريستيانو يحرص على النوم 9 ساعات يوميا، يؤدي تمارين متواصلة طوال اليوم وليس فقط ساعات التدريب مع الفريق، حياته متوازنه ويحرص على عدم الافراط في أي شيء وملتزم ببرنامج غذائي متزن، لذلك لا يعاني كريستيانو من الارهاق خلال الموسم رغم شدة المنافسة وكثرة المباريات وايضا يعد من اقل اللاعبين تعرضا للاصابات".



وحول الإجازة السنوية التي ينالها رونالدو: "كريستيانو يتمتع بإجازة سنوية لا تقل عن 30 يوما حيث اضع له برنامج متكامل في أول 10 ايام من الاجازة اطلب منه عدم مزاولة اي نشاط رياضي والراحة التامة والاسترخاء، أما في الـ20 يوما المتبقية من الاجازة اطلب منه اداء اي نشاط رياضي لمدة ساعة غيركرة القدم، وأهم امر هو ان يستمتع قدر الامكان خلال الاجازة ويبتعد عن الضغوط ةويرفه عن نفسه حتى يعود بمعنويات مرتعفة وطاقة ايجابية للموسم المقبل".

وتحدث كاسبر عن احتمالية تعرض رونالدو لهبوط في مستواه، وكيف يعالج فريق العمل هذا الأمر: "إذا تعرض كريستيانو لهبوط مفاجىء في مستواه خلال الموسم يتم التعامل مع الامر بطريقة جماعية، حيث يقوم المدرب واللاعبون والممعد البدني وايضا الاخصائي النفسي بأدوار تكاملية لتجاوز هذه المرحلة ومساعدة اللاعب على العودة مجددا الى مستوياته المميزة".



وعن بطولة اليورو المرتقبة: "بصفتي مشرفا في المنتخب البرتغالي وتنتظرنا بطولة كأس امم اوربا والتي تأتي بعد نهاية موسم طويل، نقوم بمنح اللاعبين اجازة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة ايام بعدها يحضر اللاعبون الى المعسكر، ومع كل لاعب تقرير شامل عن وضعه الصحي والبدني من ناديه، نجري اختبارات خاصة للاعبين تكشف لنا المستوى اللياقي والجاهزية البدنية لكل لاعب وعلى ضوئها نعد برنامجا لكل لاعب لمدة اسبوعين تقريبا حتى يكون جميع اللاعبين على مستوى واحد من الجاهزية اللياقية والبدنية".

وكشف أنطونيو عن سبب حضوره إلى المملكة قائلاً: "حضرت الى السعودية لتنفيذ برنامج صحي رياضي للاطفال من خلال عقد الشراكة مع شركة هيفو الرياضية على مدى عشرة ايام اقمنا دورات تدريبية ومحاضرات صحية للاطفال قدمنا لهم نصائح عن الاكل الصحي، والتدريبات الصحيحة التي تعد الطفل بدنيا بشكل مميز".

وأضاف: "تربطني علاقة جيدة مع بعض اللاعبين السعوديين حيث اشرفت على برنامج تأهيلهم للعودة لمزاولة الكرة بعد عملية الرباط الصليبي ومنهم أحمد الفريدي والذي اعطاني انطباعا جيدا عن اللاعب السعودي حيث كان منضبطا ومتحما في تنفيذ البرنامج التأهيلي وايضا يتقبل النصائح وينفذها بشكل جدي".

وأشار البرتغالي عن الفوارق بين اللاعب السعودي والأوروبي: "هناك فوارق كبيرة في البنية الجسمانية بين اللاعب السعودي والاوربي وايضا الجاهزية اللياقية وذلك لأن التنافس في المباريات الاوربية عالي جدا ويحتاج الى لاعبين على مستوى بدني عالي لأن المنافسة العالية ترفع من المستوى اللياقي والبدني للاعب وهذا غير موجود في السعودية ما خلق فوارق كبيرة بين اللاعبين اعطي نسبة المستوى البدني للاعب السعودي مقارنه بنظيرة الاوربي 20 % الى 30 % على اعلى تقدير حتى يتجاوز السعوديين هذه السلبيات ويرفعون من المعدل اللياقي والجاهزية البدنية للاعبين عليهم الاهتمام بالنشء من الصغر وتطبيق البرامج الصحية والتدريبات الصحيحة وبرنامج غذائي صحي .. كل ما كانت البداية مع اعمار اصغر كل ما كانت النتائج أفضل".



وقدم كاسبر مجموعة من النصائح قائلاً: "النصيحة الاساسية التي اقدمها للسعوديين أن يكون التعامل مع اللاعب كمنظومة متكاملة على نسق واحد، تتكون من مدرب، اخصائي علاج، اخصائي نفسي، والطبيب بدلا من العمل بشكل انفرادي ويرفعون من مستوى اللاعب السعودي، ساعات التدريب لا تقل عن 3 ساعات في اليوم وهي مرتبطة بعدد المباريات كل ما كان عدد المباريات عالي خلال الموسم تقل ساعات التدريب، أما عدد ساعات النوم لا تقل عن 9 ساعات يوميا".



وختم حديثه قائلاً: "تواجد الاخصائي النفسي مهم جدا للاعب في اوروبا حيث يتم وضع برنامج نفسي مستمر يتخلله جلسات لكل لاعب خلال الموسم ويعمل بخط موازي مع البرامج التدريبية والطبية .. الاخصائي النفسي أكثر شخص يثق فيه اللاعبين ويتحدثون معه على انفراد".

