اتحاديون عاشقون بالدوحة.. ومونتاري يؤكد: استحقينا الفوز

أكد محمد أبو سبعان، لاعب وسط اتحاد جدة، استحقاق فريقه الفوز أمام سباهان أصفهان الإيراني في استاد جاسم بن حمد، وقال في تصريحات تلفزيونية: " فوز جاء في وقته وان شاء الله نتفاءل انه نفوز في المباراة المقبلة، اول مرة نلعب بثلاثة لاعبين في الخلف ولكن اهم شيء حصدنا النقاط والمدرب اجتمع مع اللاعبين واستطعنا من الفوز".

فيما أيده زميله مونتاري بالقول: "زملائي قدموا مباراة كبيرة ة وحققنا ثلاثة اهداف في الشوط الثاني".

واصطادت كاميرا "العربية"، بعضا من مشجعين الاتحاد الذين ذهبوا إلى ملعب المباراة، وقال أحدهم: " مشجع سعودي قدمت من جدة لرؤية المباراة". فيما قال أحدهم وهو يتابع المباراة من أحد الأماكن العامة: "لم أذهب إلى الملعب، لأنه لا توجد قتالية في الملعب". بينما كان هناك مشجع إيراني متفاءل، بقوله: "أنا من ايران وأتيت لتشجيع فريقي،سبهان فريق جيد واعتقد انه ما راح يتعادل".

