الحسم في العين

أحالت الجولة الخامسة لمنافسات دوري أبطال آسيا عن المجموعة الرابعة أوراق الفريق الثاني الذي سيرافق الجيش القطري إلى الدور المقبل للجولة الأخيرة، بعد أن سيطر التعادل على نتيجة مباراة ناساف الأوزبكي الذي يملك خمس نقاط في رصيده، والعين الذي رفع رصيده إلى سبع نقاط، في الوقت الذي نجح فيه الأهلي السعودي في الوصول إلى النقطة 6، إثر الفوز على الجيش الذي سبق له أن ضمن التأهل منذ الجولة الرابعة برصيد عشر نقاط، لتتحول معها البطاقة الثانية المؤهلة إلى دور الـ 16 لبطولة خاصة بين الفرق الثالثة الطامحة إلى مواصلة المشوار الآسيوي.

محصلة الجولة المنتهية خلطت أوراق المنافسة في المجموعة، وفتحت المجال أمام الفرق الثلاثة لانتزاع البطاقة الثانية، وكانت نقطة التعادل الثمينة التي عاد بها الزعيم من رحلة طشقند كافية لكي تمنح الفريق تقرير مصيره بنفسه، أي أن قرار التأهل من عدمه يملكه العين وليس في أيدي الآخرين، وهو الأمر الذي يفتقده منافسيه، فالفوز وحصد النقاط الثلاث يضمنان للفريق البنفسجي التأهل من دون الحاجة إلى خدمات الآخرين، وبالتالي فإن الأمور تحت السيطرة طالما أن القرار في أيدي لاعبي العين، والفوز هو الخيار الوحيد وإقامة المباراة في استاد هزاع وبدعم الجماهير سيتحقق العبور .. بإذن الله تعالى.

كلمة أخيرة

النقطة العاشرة جسر عبور الزعيم نحو صراع الكبار في آسيا .. والحسم في العين.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية