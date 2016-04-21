المهنا يتمنى حكماً سعودياً في مواجهات كأس الملك

وصف عمر المهنا، رئيس لجنة الحكام السعودية، الأداء التحكيمي بالجيد في هذا الموسم، مؤكدا أن بعض الأصوات الناقدة تمنح آرائها بناء على الميول الشخصية.

وقال المهنا في مقابلة خاصة لـ"قناة العربية": "من الظلم تقيّم على مباراة واحدة او مباراتين، ولكن لللاسف هناك من يقيم مستوى التحكيم عبر المباراتين، لدينا 24 جولة ادارها حكام سعوديين واجانب". ويكمل: "التحكيم السعودي من جيد الى جيد جدا، خصوصا في المباريات المهمة، ولكن البعض يقيم على حسب الميول".

وحول تواجد الحكم الأجنبي في المنافسات المحلية، تحدث عن ذلك: "الحكم الاجنبي تواجده في دوري جميل من حق الاندية عبر خمسة طواقم، ولكن كأس الملك وكأس ولي العهد، من يقرر هو اتحاد الكرة، احمد عيد واعضاء الاتحاد داعمين الحكم السعودي رغم الضغوط".

وزاد: "اتمنى يكون في حكم سعودي في كأس الملك، ولكن إن حدث هناك حكم اجنبي يتم تعيينه عبر الاتحاد وليس الاندية".