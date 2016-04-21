لا عزاء للحاقدين!!

# أول الكلام: في الشدة يقاس الصبر! وفي النقاش يقاس العقل! وفي المواقف تقاس البشر.



# إلقاء اللوم على الآخرين يستنفذ قدرًا هائلاً من الطاقة العقلية، إنها حال نفسية مصاب بها البعض وتكبر عندهم مع الوقت كما أنها تؤدي الى التوتر والمرض، ويزداد هذه الحالة للمرضى النفسيين كلما نجح الآخرون.



# بداية نبارك لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي النجمة وجميع منتسبيه على النتائج الرياضية المتميزة التي يحققها النادي في الآونة الأخيرة، ومن جانب آخر على نجاح الاستمثار حتى يكون رافدًا ماليًا لتحقيق تطلعات النادي، وبمناسبة النجاحات النجماوية نهمس في اذن الحاقدين ونقول لا عزاء لكم.



# هناك بعض كان يتمنى أن تسير النتائج والاستثمار عكس الذي حصل وكانوا يراهنون بالفشل في الاستثمار وصعود فريق القدم وعودة اليد والطائرة، بالإضافة إلى كرة السلة، إلا أن القبطان عيسى وكتبيته بددوا تلك الأمنيات، وأتوا بالرد صفعة وراء صفعة وبكل هدوء.



# ومن هنا نشد على يد رئيس جهاز كرة القدم مطر الذوادي ومساعده الدينمو والقلب النابض للفريق حمد سلمان الرجل الناجح بامتياز ومدير الفريق رائد بابا والجهاز الإداري العامل معهم.



# كما نشيد بالدور الكبير الذي بذله المدرب الشاب علي عاشور وجهازه المعاون على تحقيق هدف النادي وهو الصعود لدوري الأضواء ولقد أثبت هذا المدرب الشاب كفائته وقدم أوراق نجاحه.



# أيضًا هناك جماهير وفية عاشقة كانت مع الفريق على رأسهم رئيس الرابطة خالد بوشهاب وراشد بوشهاب مع زملائهم الذين وقفوا خلف الفريق الى يوم الصعود شكرًا لكم.



# هناك بشر يحتاجون إلى عمليات تجميل داخلية مثل: تكبير قلب، شفط الحقد، شد ارتخائهم الفكري، تكسير خلايا الشر من نفوسهم ونفخ ضمائرهم الهزيلة.



# لا غرابة أن يخرج علينا البعض ويدعون أنهم يبحثون عن المصلحة العامة، ولكن تخرج بعض الأصوات النشاز لتغني تحت مسمى المصلحة العامة وهي لا تعرف ما هي هذه المصلحة، فأين تكمن الحقيقة!!



# إلى رئيس القناة الرياضية فواز شمسان بعد أن تم أخيرًا عمل برنامج يخص كرة اليد ونشكرك على ذلك، بعد الحلقة الاولى نتمنى منك إعادة النظر في البرنامج وتوقيته كما أتمنى أن لا يكون اختيار الضيوف بالمجاملات. وايضًا لا يقتصر البرنامج على الدوري فقط.



# آخر الكلام: لا تخف من الكلب الذي ينبح، بل خف من الكلب الذي لا ينبح ويداعبك بذيله. (حكمة روسية)

*نقلا عن الأيام البحرينية

