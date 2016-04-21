مايغا للنصراويين: ليس بحوزتنا أعذار جديدة

أبدى المهاجم النصراوي ماديبو مايغا، أسفه لعدم وجود أعذار جديدة يستطيع اللاعبون تقديمها بعد الخسارة من فريق ذوب آهن بثلاثية مقابل لا شيء على ملعب السلطان قابوس في مسقط العمانية ضمن دوري أبطال آسيا.

وقال مايغا في تصريح خاص لـ"قناة العربية": "هذه لحظة سيئة جدا ولكن ليس لدينا اعذار، يجب علينا بذل المزيد من الجهد". فيما رد عليه علي حمام لاعب فريق ذوب آهن الإيراني: " كرة القدم هي اخطاء، نحن نعرف انه فريق النصر لديه ضعف في المنطقة الخلفية ولعبنا على المرتدة، وقدرنا نستغلها، صار عندهم مساحة وساعدنا ذلك كثيرا على الفوز".



من جانبه علقت بعض الجماهير النصراوية على الخسارة الثقيلة: "الفريق لم يكن مستواه، اصفهان فاز بطريقة سهلة بسيطة، وفتحوا لهم الملعب بحرية كبيرة".

