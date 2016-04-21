نواف العابد.. نجم التشكيلة المثالية لـ"الجولة 23"

توزعت القائمة المثالية للأسبوع الثالث والعشرين بين ست اندية حيث سيطر الاتحاد على اغلبية مقاعدها وذلك بحسب اختيارات محللي "قناة العربية".



البداية كالعادة من حراسة المرمى حيث يعود اليها عساف القرني بعد غياب امتد أربعة أسابيع، حارس عرين الاتحاد نجح في حماية شباكه من هجمات لاعبي الشباب رغم استقبال شباكه لهدف.



الظهير الأيمن فاز به وللمرة الثانية هذا الموسم ماجد هزازي، احصائيات لاعب الفتح تظهر تخليصا للكرة اثنتي عشرة مرة وقطعا لها اربعا وعشرين. يجاوره في خانة قلب الدفاع الأولى جفين البيشي، لاعب الرائد استحق الخانة وباجماع اغلبية محللينا اثر تسجيله هدف الفوز الثاني لفريقه في شباك النصر

خانة قلب الدفاع الثانية فاز بها محمد جحفلي، لاعب الهلال صنع هذا الموسم اربع فرص لزملائه، اجمالي التحاماته وصل الى ست وأربعين بدقة بلغت ستة وثمانين في المئة.



مقعد الظهير الايسر يعود اليه عبد الرحمن العبيد بعد غياب أسبوع واحد فقط لصالح عدنان فلاته، لاعب القادسية عاد الى القائمة بعدما صنع هدف فريقه الوحيد امام الوحدة.



ننتقل الان الى خط الوسط وعلى الجانب الايسر حيث نال نواف العابد الخانة باجماع اغلبية محللينا، لاعب الهلال ساهم في فوز فريقه على نجران عبر صناعة الهدف الثاني، رافعا به رصيده من صناعة الأهداف الى ستة، أما الوسط الأيمن اختير عبد الفتاح عسيري لاعب الاتحاد صنع هدفي الفوز لفريقه امام الشباب، في رصيده هدفان وصناعة ثلاثة.

في خانة محور الارتكاز تواجد جمال باجندوج استحق الخانة بعدما افتتح التسجيل للاتحاد وسجل باسمه هدف فريقه الأول امام الشباب في الدقيقة الرابعة والعشرين. الى جواره حضر تيسير الجاسم في خانة محور الارتكاز الثانية، لاعب الأهلي قطع الكرة سبعا وثلاثين مرة هذا الموسم وصنع ستة اهداف في ثلاث وعشرين مباراة.



ننتقل الى خط الهجوم حيث يطل علينا لاعبان جديدان يظهران لأول مرة في القائمة المثالية، المقعد الأول فاز به عبد الرحمن الغامدي لاعب الاتحاد بعدما هز شباك الشباب في الدقيقة السابعة والثمانين، اما عن مقعد الهجوم الثاني ناله لأول مرة إسماعيل بانغورا ...لاعب الرائد فاز بالخانة اثر افتتاح التسجيل في مباراة فريقه امام النصر وسجل هدفه الأول في الدقيقة الثانية والعشرين.



نجم القائمة المثالية ينتزع لقبَه وللمرة الثانية هذا الموسم نواف العابد، نال نجومية الجولة اثر مساهمته في فوز الهلال على نجران وانتزاع نقاط ثلاث ابقته في المركز الثاني في الترتيب برصيد احدى وخمسين نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الأهلي المتصدر.

للمرة الأولى هذا الموسم ينال الصربي الكسندر اليتش مقعد افضل مدرب، قائد دفة الرائد خطف ثلاث نقاط ثمينة من النصر وضعته في المركز الحادي عشر برصيد اثنتين وعشرين نقطة.

صافرة نيكولاي الكسندر هاني فازت معنا بلقب افضل حكم للجولة الثالثة والعشرين المثالية، الحكم السويسري اشهر في لقاء التعاون والفتح اربع بطاقات صفراء.

