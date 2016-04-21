ستتوالى المخرجات الضعيفة لمنافساتنا المحلية ما دمنا نبتعد كثيرا عن اكتشاف الخلل ..فدورينا في حقيقته ليس سوى صراعات إعلامية وفقاعات ما تلبث إلا أن تنكشف مع أول اختبار حقيقي لأنديتنا في المنافسات الخارجية، ومع استمرار هذه الإخفاقات لازلنا بعيدون عن المعالجة الصحيحة التي تضعنا على مشارف حقيقة دورينا من الداخل ..

فهذا الدوري صاحب الصوت العالي جدا والصراعات المحتدمة خارج الملعب هو في الحقيقة ليس إلا مجموعة من اللاعبين الفاشلين الذين تجاوزتهم كرة القدم بدليل أنك ستخرج لاعبا واحدا أو اثنين على أقصى تقدير لكي تراهن عليه في كل ناد ..الأمر الذي يجعل دورينا صراع بين لاعبين لا يعرفون من كرة القدم سوى الركض المجرد الخالي من أي إبداع وحرفية ..أنديتنا سواء تلك التي تشارك خارجيا أو لا تشارك أصبحت محضن للأسف للاعبين منتهين ..أو لاعبين لا يملكون فنيات عالية تؤهلهم للعب مع هذه الأندية ..حتى أننا أصبح ننظر لمواهب مميزة في دوري الدرجة الأولى أكثر من دوري جميل للمحترفين ..

إضافة إلى ذلك فإن دورينا أصبح مسرحا لمدربين ماديين يأتون لملاعبنا من أجل الاستفادة المادية لا أكثر ..ولم يعد همهم بناء جيل من اللاعبين الذين يملكون أعلى قدر من التأسيس الرياضي ..لهذا نحن متأخرون ..

دورينا أيضا أصبح يضم أكبر قدر ممكن من الإداريين ضعاف الشخصية الذين ينفذون أجندة معينة لرؤساء الأندية ..وأصبحنا نفتقد للإداري الناضج صاحب الرؤية الشمولية التي تجعله يعالج مكامن الخلل في فريقه ويقف عليه قبل الجميع..

هذه الحقيقة مهما حاول البعض تجاوزها ..فدورينا أصبح ظاهرة صوتية وبعيدا كل البعد عن السجال الكروي المحتدم داخل الملعب الذي يمكنه أن يصنع مخرجات قوية نقارع بها الأندية التي ننافسها في المنافسات الخارجية ..

علينا أن نكتشف كل هذه العلل ونعالجها حتى تعود رياضتنا إلى سابق عهدها المميز..!



*نقلا عن الرياضي السعودية