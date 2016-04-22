الأسطا للشبابيين: المال مقابل البطولات

أشار عبد الله الأسطا، قائد الشباب السعودي، إلى أهمية المال في عالم كرة القدم من أجل تحقيق البطولات والإنجازات، فيما شدد على ضرورة استعداد الفريق مبكرا لمنافسات الموسم المقبل.

وقال الأسطا في تصريحات خاصة لـ"في المرمى": "هناك اجتماعات تكون بين الادارة واللاعبين والمدرب والكل عارف مكمن الخلل، ولكن باذن الله في المواسم المقبلة تتحسن الأمور، نحن لسنا راضين عن النتائج التي تحدث الآن".

ورفض تحميل سبب اخفاقات الشباب كثيرة تغيير المدربين، بقوله: "التغييرات في الاجهزة الفنية من عدة اسباب وليس السبب الرئيسي، هناك اسباب متراكمة من بينها هذه حالياً".

وربط الظهير الأيسر الأمور المالية بالبطولات: "المسألة المالية ما تاثر علينا، ولكن اذا تريد بطولات لازم تدفع وتتعب على فريقك، اللاعب لمن ينزل الملعب ما يفكر بالأمور المالية".

