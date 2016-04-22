النجم الصغير المنقذ

رب ضارة نافعة، مثل تبلور على أرض واقع مرير للمدرب الهولندي العجوز فان خال الذي كان يعيش أسوأ مرحلة وقرار إبعاده ساخن على طاولة مسؤولي مانشتسر يونايتد، وقادته الحاجة لنجم نحيل في ربيع الـ 18 بديلاً للمهاجم مارسيال الذي تأكد عدم مشاركته قبل عشر دقائق من منازلة بيتيلاند الدنماركي في الدوري الأوروبي، فجاء الأسمر اليافع «ماركوس راشفورد» فاتحاً آفاق إنقاذ الفريق العريق والمدرب الخبير بهدفين في أول فرصة.

وفي ظل غياب النجوم الكبار وأهمهم واين روني، أصبح راشفورد الخيار الأول، وواتته الفرصة الكبرى أمام أرسنال فعزز براعته بهدفين غاية في الجمال حلقا به في سماء الإبداع وهو يوسع خطواته الفرائحية في أرجاء الملعب، على أنغام صخب المدرج الإنجليزي الفريد.

راشفورد صار الشبح الذي يكسر ظهور المدافعين ويقلق الحراس، وكل مباراة أجمل من سابقتها، مسجلاً ستة أهداف تاريخية في أول 11 مباراة يلعبها، زاد في قيمة حضوره ظروف المان يونايتد المضطربة، موثقاً أهم خطوات النجومية بشرط عدم التأثر بالمديح الذي وصل حد مقارنة إمكاناته بأفضل نجمين في العالم ميسي ورونالدو، حسب تقارير صحف إنجليزية، وكذلك تقرير فني مميز نشرته «الرؤية» أمس الأول.

الأهم بالنسبة لي أن هذا الشاب تأسس في أكاديمية مانشستر، وانطلق في رحاب النجومية وهو ابن 18 عاماً، ما يؤكد أهمية الثقة في «المواهب» وعدم إحباطهم بالفريق الأولمبي وغيره.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية