النويصر: منتخبنا الوطني يحتاج إلى تضافر الجهود

أكد محمد النويصر، نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن المصلحة الوطنية تتطلب تكاتف جميع الجهود من مشجعين وإعلاميين وحتى مسؤولين في سبيل وصول المنتخب الأول إلى نهائيات كأس العالم 2018.

وكشف النويصر لـ"في المرمى" عن سبب تمديد عقد مارفيك عاما واحدا بقوله: "هو عام وقابل للتمديد ويكون هناك مجال واسع للاتحاد المقبل في حال رغب في التجديد". ويضيف: "هناك ستة اشهر حالية في العقد، والمبالغ تزيد ايضا والمجال مفتوح انه المدرب يستمر او يتم جلب اخر".

وحمل عقد المدرب الهولندي شرطا جزائيا، قال عنه النويصر: "من صاغ العقود، الأمانة العامة، ومن ثم عدنان المعيبد باستشارة اطراف قانونية". وزاد: "المدرب سيتواجد في الدوري ضمن مباراة النصر والخليج والأهلي والهلال في الفترة المقبلة".

وحول علاقة مارفيك بالإعلام الهولندي: "كان لديه عقد مع شركة تلفزيونية هولندية، واقنعناه بالحضور، تذاكر السفر كانت مفتوحة والآن أصبحت ستة تذاكر فقط والبقية يتحملها الآن، العقد نفس المبلغ الفائت".

وعن المرحلة المقبلة الانتقالية لمجلس الإدارة: "هذه مرحلة انتقالية والاتحاد السعودي سوف يكون متواجد في اول خمس مباريات والاخيرة لن يتواجد فيها، الجميع متفق ان هذه مصلحة بلد وليس منتخب اتحاد الحالي، الجميع يشارك في النجاحات، من مشجع الى اعلامي وحتى مسؤول".

وعن اختيار المشرف الجديد خارج مجلس الإدارة: "سوف يعلن اسمه في يونيو، العقد الرسمي بالنسبة للمدرب يوقع في الاحد المقبل ويحتاج ان ياخذ وقته لإعلان البرنامج، أما المشرف يحتاج إلى جهد لشخص مناسب، لديه الخبرة في الإدارة ويستطيع تحويل البرنامج المكتوب إلى أمر منفذ".

