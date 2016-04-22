سامي ونور والشمراني.. نجوم ترفض دكة البدلاء

كثير من النجوم، لا يرضون لأنفسهم مكانا على دكة البدلاء، بعد أن صنعوا تاريخا يرونه كفيلا لاختيارهم في صدر القائمة الأساسية فيما عرفت الكرة السعودية حالات كثيرة.

البداية مع نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق يوسف الثنيان، أطال البقاء على دكة الهلال والأخضر سنوات كثيرة خاصة مواسمه الأخيرة وكان مستجيبا للقرار الفني وإذا حضر داخل الملعب أحضر معه الحل والتأثير.

على العكس منه المهاجم السابق سامي الجابر بقاءه على الدكة موسم ألفين وثلاثة، ألفين وأربعة، لم يرق له، كان يريد أن يحظى بمكان أساسي داخل الملعب وبعد أن فقد الأمل في كثير من المباريات خرج إعلاميا وقال: "لعبوني أو أعيروني لأي نادي" فيما رحل ديموس وبقي الجابر.

في الجار العاصمي نادي النصر الجناح الأسمر، محيسن الجمعان، تعرض لمثل هذا التعامل كان في قمة مستوياته عام 1994، والعام الذي تلاه أجلسه المدرب على مقاعد البدلاء وأخرجه كثيرا من المباريات تعامل مع الأمر كما يجب لم يتمرد أو يتأخر فاز مع الأصفر بالدوري مرتين متتاليتين.

"حمزة قول" في المواسم الأربعة الأخيرة لزم "الدكة" رغم أن عطاءاته داخل الملعب تحسم المباراة للإتي لم يتمرد كان أكثر انضباطا وإذا اضطر المدرب لإدخاله بديلا هز الملعب وسجل إلا إذا كان اللقاء في لحظاته الأخيرة.

في الاتحاد نفسه حالة مغايرة محمد نور بقاءه على الدكة دفعه كثيرا إلى التأثير على الفريق سلبيا ينجح في إقالة المدرب إذا أراد حدث ذلك كثيرا مع خليلوفيتش، توني أوليفيرا، مانويل جوزيه، كانيدا، وأخيرا بيتوركا قبل أن يعود نور لا يرى نفسه إلا "المؤثر الأول" في العميد.

بالعودة إلى الهلال .. مثالان يمثلان الأزرق حتى الآن لم تغيرهما الدكة الشلهوب الذي بقي طويلا خيارا بديلا وإذا ركض على الميدان عانق القلوب الزرقاء وكان مؤثرا على اللعبة ومعه القائد ياسر القحطاني الذي يعتبر الاسم الألمع في الهجوم الأزرق منذ عاد من الإصابة وهو حبيس مقاعد البدلاء وتشعر أنه داخل الميدان,

هذا الموسم أظهر لنا حالة جديدة، ناصر الشمراني مع الهلال ودونيس، خلافاتهم تطول بسبب "الدكة"، وهذا الأمر دفع ناصر الشمراني إلى الإبعاد والابتعاد عن "الأزرق"، وقد يغادر الشمراني الهلال كما حدث تماما في آخر أيامه مع الشباب.

