فيفا يكون لجنة تراقب عمال ملاعب المونديال القطري

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الجمعة، عن خطط لتشكيل مجموعة خاصة لمراقبة أوضاع العمال الذين يقومون بتشييد الإستادات التي ستستضيف نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، إن قطر تدعم هذه المبادرة، مؤكدا أن الجهود الساعية لتأمين ظروف معيشة أفضل للعمال هناك تسير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف إنفانتينو في بيان أن مجموعة المراقبة التي سيقودها الفيفا ستكون مستقلة وستضم ممثلين للمجتمع المدني، إضافة إلى "شركاء الفيفا المعنيين بالأمر".

وأشار رئيس الفيفا في تصريحات للصحافيين في الدوحة عقب زيارة استغرقت يومين لقطر "بالنظر إلى تشكيل المجموعة فإنه سيتم تحديده خلال الأيام المقبلة. نريد أن نشكل تلك المجموعة في أسرع وقتممكن".

وأضاف "نريد أن نضمن أن ما نقوله سيتم تنفيذه، وأننا نملك مجموعة من الأشخاص على أعلى مستوى".

وقال حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم النهائيات بقطر، إن الدوحة تعمل لتقليل عدد المخالفات والتي وصفها بأنها تحدث في كافة مواقع البناء حول العالم.

وقال إنفانتينو إنه أبلغ رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بأن الإجراءات التي تتخذها السلطات القطرية لضمان ظروف عمل أفضل تسير في الطريق الصحيح.

وأضاف إنفانتينو في بيانه "ومع ذلك فقد أوضحت صراحة أنه من الضروري بالنسبة للسلطات القطرية أن تضمن أن البلاد تتوافق مع المعايير الدولية في معاملة القوى العاملة وأن تواصل وبأقصى سرعة تنفيذ الإجراءات التي وعدت بها".

وقال انفانتينو أيضا "أقدر كثيرا الجهود التي تبذل في هذا الجانب وأود أن أري تطبيق هذه الجهود عمليا على أرض الواقع.. بالطبع لن نجلس فقط وننتظر".

وأكد انفانتينو أن "الفيفا سيعزز جهوده في الإشراف والمتابعة من أجل ضمان حصول العمال الذي يعملون في تشييد منشآت كأس العالم على حقوقهم".

وأوضح أن البطولة ستقام في موعدها في قطر وأنه لا مجال لإعادة النظر في هذا الأمر أو مناقشته.