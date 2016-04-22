لجنة الانتخابات تمدد فترة الترشح لرئاسة اتحاد جدة

أعلنت لجنة انتخابات الأندية التابعة للرئاسة العامة لرعاية الشباب، عن انتقاء التقرير المالي الخاص بنادي الاتحاد، فيما تم نشر الخبر رسميا من قبل حساب الأولمبية السعودية مساء الجمعة.

وقال البيان: "اللجنة العامة للانتخابات عن انتهاء اعمال اللجنة المكلفة بإعداد التقرير المالي لنادي الاتحاد، وتود اللجنة الإعلان عن الانتهاء من إعداد التقرير المالي، وعليه يمكن للمترشحين بنظام القائمة التقدم للجنة العامة من أجل الاطلاع على التقرير".

وأضاف البيان: "كما تود اللجنة ومن منطلق منح الفرصة الكافية للمترشحين الإعلان عن تمديد فترة الترشح لخمسة أيام اعتبارا من 18 رجب، كما سيتم الانتهاء من تقرير المحاسب القانوني بعد أسبوع فيما تتولى اللجنة مسؤولية تسليمه لأعضاء الجمعية العمومية في مقر النادي".

الجدير بالذكر أن من يرأس الاتحاد حاليا هو إبراهيم البلوي والذي تولى الفترة المتبقية من عهد الرئيس السابق محمد الفايز والبالغة عامين ونصف العام.