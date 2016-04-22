نور الدين زكري: الرائد يعاني من مشاكل إدارية

وصف نور الدين زكري، مدرب الرائد السابق، ديربي القصيم بالمهم والكبير وذلك قبل مواجهة الفريق الأحمر بغريمه التعاون غدا يوم الجمعة على ملعب الملك عبد الله في بريدة ضمن مسابقة الدوري السعودي.

وقال بن زكري في مقابلة خاصة لـ"في المرمى": "ديربي بريدة هام مثل ديربيات العالم، ورغم هزيمتي احتفظ بذكريات جيدة في تلك المباراة الكبيرة".

وحول ذكرياته السابقة في المواجهة القصيمية: "في ذلك الوقت يختلف عن اليوم حيث كان التعاون في مرتبة جيدة وليس مثل الرائد الذي يعاني من عدم تسجيل لاعبين محترفين".

وعن أجواء المعسكر: "كانت أجواء مختلفة ولكن هذا يكون خلال الأسبوع وليس خلال المعسكر، في المعسكر المدرب يقوم بمنع من الجميع عدم الاحتكاك، الضغط كنا نعيشه خلال أسبوع وايضا تحميس اللاعبين من جهة أخرى".

وختم الرجل الإيطالي حديثه عن الفريق الأحمر قائلاً: "هناك مشكلة ادارية عويصة في الرائد ويجب تكاتف الجميع، اذا ما اتحد الجميع سوف يعود الفريق بقوة ويكون شكله مختلفاً، أما التعاون فكانت لديه فرصة لتحقيق لقب الدوري السعودي".

