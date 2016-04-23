ألماني يحدد مصير بطولة الدوري السعودي

يقود الحكم الألماني فيلكس بريش مباراة كلاسيكو الدوري السعودي بين الأهلي والهلال غدا الأحد في الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بالجوهرة المشعة بجدة.

وتعتبر هذه المواجهة هي الخامسة للألماني فليكس ، حيث قاد أربع مباريات من قبل بالدوري السعودي منها مباراتان لفريق أهلي جدة ومباراتان لفريق الهلال . وكانت أخر مواجهة قادها فليكس في السعودية في عام .2010

وأول لقاء قاده الألماني فليكس في السعودية كان في كلاسيكو سابق جمع أيضا الأهلي والهلال على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة ضمن الجولة الـ16 من موسم /2008 2009، وخسر الأهلي فيه بهدف نظيف سجله السويدي كريستيان ويلهامسون بعد مرور 4 دقائق من بداية اللقاء. و في تلك المباراة أشهر الحكم 4 بطاقات صفراء للاعبي الأهلي، مقابل واحدة فقط للهلال، وأثارت قراراته امتعاضًا كبيرًا لدى الجانب الأهلاوي.

أما المباراة الثانية التي قادها جمعت أهلي جدة باتحاد جدة في ديربي مثير يوم 18 كانون ثان/ينايرعام 2008 بالجولة الـ19 من الدوري السعودي موسم /2007 2008، وتمكن الاتحاد من حسم اللقاء بهدف الغيني الحسن كيتا، وطرد فيلكس البرازيلي فال بايانو لاعب الأهلي قبل نهاية اللقاء بـ11 دقيقة بعد حصوله على إنذارين خلال أقل من ربع ساعة.

أما المواجهة الثالثة تحت قيادة الألماني فليكس جمعت فريقي الشباب والهلال وانتهت بالتعادل 1 1/ ضمن الجولة الـ21 من موسم /2008 2009 بتاريخ 5 اذار/مارس 2009، وطرد بريش خلال تلك المباراة لاعبًا من كل فريق، فبدأ بنايف القاضي مدافع الشباب في الدقيقة 37 لحصوله على إنذارين خلال 20 دقيقة، قبل أن يطرد الروماني ميريل رادوي لاعب وسط الهلال في الدقيقة 88 للإنذار الثاني أيضًا.

أمام المباراة الرابعة والأخيرة التي قادها فليكس كانت في الجولة السادسة من موسم /2010 2011 بين القادسية والنصر يوم 23 ايلول/سبتمبر 2010، وفيها قلب النصر تأخره بهدف التونسي معين الشعباني، إلى فوز بالثلاثة عن طريق الأرجنتيني فيكتور فيجاروا وعبد الرحمن القحطاني (ركلة جزاء) ومحمد السهلاوي (ركلة جزاء).