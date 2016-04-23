الرائد يوازي برشلونة في القصيم

اصطادت كاميرا "العربية" مشجعاً آسيوياً يشجع فريق الرائد قبل مواجهته التعاون ضمن ديربي القصيم، ويقول المشجع: "أنا أشجع الرائد منذ سنوات وإن شاء الله يفوز، إن حب الفريق يجري في دمي والديربي له طعم كبير". ويكمل قائلاً: "الواحد لا يأتيه نوم في هذه المباراة".

من جانبه قال مشجع تعاوني قبل المواجهة التي لعبت على ستاد الملك عبدالله في مدينة بريدة البارحة: "أنا أحذر من صانع اللعب البرازيلي، وأيضا المهاجم بانقورا". ويكمل مشجع أصفر آخر: "كعناصر ومستوى التعاون أفضل".

وانتهت المواجهة بين الفريق الأحمر والأصفر إيجابيا 1-1، فيما يحتل التعاون المركز الرابع بـ42 نقطة، فيما يملك الرائد 23 نقطة في المركز الحادي عشر.