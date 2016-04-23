ديون اتحادية مفزعة

بحسب ما ذكر أمس في صحيفة المدينة السعودية، فإن ديون نادي الاتحاد بلغت 200 مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل رقماً صادماً لجميع الراغبين في الترشح لرئاسة النادي بعد رحيل الإدارة الحالية، فيما يبدو أن المشهد الأصفر سيزداد ضبابية لا سيما بعد تمديد لجنة الانتخابات فترة الترشح لخمسة أيام مقبلة بسبب خلو الساحة من المرشحين وهذا يبدو معقولاً بسبب الديون، بيد أن المثير في الموضوع عدم تقديم الرئيس نفسه إبراهيم البلوي، أوراق ترشّحه الشخصي حتى يكسب ولاية ثانية.

قد يتساءل مشجع اتحادي عن السبب الذي دعا المرشحين إلى الانسحاب في الأمتار الأخيرة على غرار الشرفي أنمار الحائلي، وهنا تكون الإجابة واضحة: "فلا أحد يرغب في بداية نارية كهذه". فخزينة النادي محرومة من العوائد التلفزيونية في الأربع سنوات المقبلة بسبب قرض بنكي استلفه البلوي تحت ضمان شركة رياضية خاصة مقابل فائدة تجنيها الأخيرة قدرها 5 ملايين ريال. وهذا العقد جائز طالما وافقت عليه الرئاسة العامة لرعاية الشباب الراغبة في حماية النادي من تبعات ديونه الخارجية خصوصا بعد تكدس القضايا لدى محكمة التحكيم الدولية التي بات الجميع يدل طريقها السويسري.

قبل 10 أيام، استنكر الشرفي الاتحادي منير رفة، شرعية إقامة انتخابات رئاسية دون عقد الجمعية العمومية منذ عامين، مع أن لائحة الانتخابات تشير إلى اختيار رئيس جديد في اليوم التالي من عقد الجمعية وهو ما لم تحققه لجنة الانتخابات برئاسة عبد العزيز العنزي الذي برر الأمر لـ"العربية" قائلاً: "الجمعية لم تعقد العام المنصرم بسبب عدم اكتمال القوائم المالية، ولكن نحن مضطرون إلى إجراء الانتخابات لمشارفة المجلس على الانتهاء وسنمنح التقرير المالي لكافة أعضاء الجمعية والراغبين بالترشح في آن واحد". وربما لا تبدو الإجابة مقنعة لرجالات جدة الراغبين في مناقشة البلوي ومن معه حول كافة التفاصيل المالية.

إن الصرف المالي الكبير وعدم ترشيد الإنفاق تسببا في وصول النادي الأصفر إلى هذه المرحلة السوداء، فالديون المباشرة لا تمنح حلولاً طالما أنها تقضي على موارد أخرى. وما يجعل المستقبل يزداد حلكةً ابتعاد الأغنياء عن إضاعة أموالهم مع فشل المسوقين في جلب رعاة حقيقيين يضخون مبالغ دافئة بشكل سنوي وهو ما يفتقده الاتحاد وأغلب أشقائه.

الديون ليست عيباً، فالدول والحكومات وكبرى الشركات لديها ديون من بنوك خارجية أو محلية عبر السندات. ولكن إدارات الأندية السعودية تفتقد إلى عمل مؤسسي يحمل استراتيجية واضحة فضلاً عن عمل عشوائي واضح أحد أمثلته المعروفة تجديد عقود لاعبين بأسعار مضخّمة. وأعتقد أن الحل الوحيد الذي يخلصنا من هذه الدوامة إلى الأبد هو تخصيص الأندية إلى شركات تجارية كي نستطيع الخروج من الظلمات إلى النور.

*خاص بالعربية.نت - رياضة