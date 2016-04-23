رئيس الرائد: الحكم السعودي أشعرني بالندم

أبدى منصور الرسيني، رئيس نادي الرائد السعودي مؤقتا، عن شعوره بالندم بعدما تعادل فريقه أمام التعاون 1-1 ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

وقال الرسيني لـ"قناة العربية": "طلبت الحكم السعودي من أجل نقطتين أساسيتين، الأولى كنا نحاول دعم الحكم السعودي ولكننا أخفقنا". وأضاف: "أنا ندمان على جلب الحكم المحلي وأعض أصابع الندم".

من جانبه قال فيصل ابا الخيل، نائب رئيس نادي التعاون بعد المواجهة: "اليوم التحكيم له دور كبير، اعزي التحكيم السعودي، مثل ما شاهدنا الوضع اليوم، الناس تشتغل وتدفع من حساباتها الخاصة ومن ثم تأت صافرة تخرب كل شيء".

إلى ذلك أكد سلطان السوادي لاعب الرائد، أن المواجهتين المقبلتين أمام الأهلي ونجران تعتبر مصيرية وتحدد مستقبل الفريق بالمنافسة المحلية.

