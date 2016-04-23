صالح النعيمة يعترف: الأهلي يستحق الدوري

أكد صالح النعيمة، قائد المنتخب السعودي السابق، أحقية فوز الأهلي بلقب الدوري المحلي وذلك قبل مواجهة الهلال على ملعب الجوهرة بجدة ضمن الجولة 24 مساء الأحد المقبل، فيما توقع المدافع الشهير فوز الفريق الأزرق بفارق هدفين أمام مضيفه الأخضر.

وقال مدافع الهلال السابق في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت": "التنافس المحلي شرس ومع تصاعد الجولات تزداد شدة وقوة وبالتالي المواجهة المقبلة لن تعكس داخل الملعب كلا من أرقام الفريقين آسيوياً ولا حتى المشاكل الحالية مع المدربين أو اللاعبين". ويكمل قائلاً: "الأهلي يستحق الفوز بالدوري وإذا كسب يستحق التهنئة، أما إذا فاز الهلال فسأكون سعيداً بحكم انتمائي له".

ولعب صالح النعيمة الملقب بالإمبراطور في صفوف الهلال بين أعوام 1976 – 1990، واستطاع قيادة فريقه إلى تحقيق 5 بطولات دوري و4 كؤوس ملكية بجوار بطولة أندية الخليج، كما حاز على كأسين آسيويين برفقة المنتخب السعودي وهو ما جعله أفضل مدافع آسيوي في 1984 و1988، فيما اختير من قبل اللجنة الأولمبية كأفضل لاعب سعودي القرن الماضي.

وبحسب الأخبار الواردة من البيت الهلالي، فإن مدرب الفريق جورجويس دونيس لا يرغب بالاستعانة بخدمات مهاجمه ناصر الشمراني بسبب مشاكل انضباطية، فيما يعلق صالح النعيمة على ذلك بقوله: "اللاعب يجب أن يحترم المدرب سواء لعب أساسيا أو جلس بدكة البدلاء، وبالتالي على اللاعب أن يجبر المدرب أن يشركه في القائمة الأساسية عن طريق الاجتهاد في التمارين وتقديم عمل مضاعف حتى يثبت للمدرب مدى كفاءته الفنية، ولكنني أصف هذه الأمور التي تحدث بالطفولية حيث يجب أن يقدم الجميع مصلحة الشعار على كل شيء وهذا ما تعلمناه في مدرسة الزعيم".

ونصح البالغ من العمر 57 عاماً، نظيره اليوناني دونيس، ببدء المباراة عبر خطة 4-4-2، حتى يستفيد المد الأزرق من ضعف دفاعات الأهلي: "لو كنت مدربا لفريق الهلال فإنني لا أتمنى تواجد الشمراني بعدما تأخر عن المشاركة في المباريات الماضية، وهنا سأبدأ المباراة بالقائد ياسر القحطاني وبجانبه البرازيلي ألميدا، وتلك تعتبر خطة محببة في نفوس الهلاليين منذ تأسيسه". وزاد: "في حالة الهجوم يجب على جميع الفريق التواجد في منتصف ملعب المنافس والتركيز على عمق الدفاع الأهلاوي الذي يعتبر الأضعف، وفي حالة الدفاع يكون الجميع مغلقا للمنافذ المؤدية إلى المرمى مع حجز قائد الأهلي تيسير الجاسم بطريقة تامة وعدم منح أية فرص للمهاجم السوري عمر السومة".

وما زال صالح النعيمة يتذكر تطبيق الهلاليين لتلك الخطة الهجومية في نهائي كأس الملك أمام النصر عام 1989: "لعبنا أمام الغريم التقليدي بهذه الطريقة وكان الفريق يرجع إلى ملعبنا للدفاع ونلعب الهجمة المرتدة ولقد كسبنا المباراة بثلاثية دون مقابل". وأنهى حديثه قائلاً: "في جدة الهلال يكسب دائما مواجهاته أمام الأهلي وأتمنى أن تكون النهاية جميلة".