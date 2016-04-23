فان مارفيك للسعوديين: سـأعيدكم إلى الواجهة

شدد مدرب المنتخب السعودي الأول، الهولندي برت فان مارفيك، على أن الأخضر فقد الكثير من لمعانه خلال الـ10 سنوات الماضية، مبينا أنه سيحاول خلال الـ15 شهرا المقبلة ستتم مضاعفة الجهد لتصحيح مسار المنتخب السعودي وإعادته إلى الواجهة العالمية من خلال مونديال روسيا المقبل.

وأكد مارفيك بعد تجديده عقده مع المنتخب السعودي اليوم السبت في العاصمة الرياض، أنه عندما بدأ العمل مع الأخضر في سبتمبر 2015 كان هدفه التأهل إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، وقال ضمن تصريحات "أعتقد أننا خطونا خطوة مهمة في الاتحاد الصحيح، ليس فقط كون المنتخب السعودي تأهل إلى الجولة القادمة ولكن أيضا وهو الأهم أننا فعلنا ذلك بأسلوب رائع".

وأضاف: "لقد أدى المنتخب السعودي كرة قدم مميزة أثناء التصفيات، حيث جمع بين الأداء والنتائج الجيدة، فلقد أنهينا التصفيات من المرتبة الـ93 إلى المرتبة الـ60 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" وهذا إنجاز رائع لجميع المعنيين".

واستطرد المدرب الهولندي: "أستراليا تحتل صدارة التصنيف في الكرة الآسيوية، واليابان لديها بعض اللاعبين المميزين ومتواجدة باستمرار في كأس العالم، والإمارات العربية المتحدة والعراق وتايلاند منتخبات قوية، ولهذا السبب يجب علينا ألا نوفر أي جهد لتحقيق هدفنا القادم وهو التأهل إلى نهائيات كأس العالم في روسيا".

من جهته، قال أحمد الخميس أمين عام اتحاد القدم: "المنتخب السعودي يحتاج إلى تكاتف الجميع في هذه المرحلة والأخضر وانتهينا من مرحلة وتبقى مرحلة مهمة في التصفيات القارية المؤهلة إلى مونديال العالم 2018 وثقتنا كبيرة في الجميع".

وأضاف: "المرحلة الجديدة تبدأ من تجديد عقد المدرب مارفيك، وهو غني عن التعريف وقدم عملا مميزا في الفترة الماضية مع المنتخب، واستمراره مطلب وأتمنى أن يواصل تحقيق الإنجازات المميزة".

وأوضح الخميس أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاون الجميع والاجتهاد من جميع المنتمين إلى المنتخب"، مبينا أن المنتخب السعودي ليس لاتحاد كرة القدم فقط بل للجميع، وجميعنا يطمح في أن يشاهد الأخضر في المونديال ونحتاج إلى تكاتف الجميع.

من جهة ثانية، تحدث مساعد مدرب المنتخب السعودي مارك فان بوميل وقال: "عندما أبرمت عقدي العام الماضي مع المنتخب السعودي علمت أن هذا سيكون أمرا مميزا لي على صعيد تحقيق المزيد من الخبرة، وأعتقد أن باستطاعتي القول بأنني على الطريق الصحيح".

وينهي حديثه قائلاً: "نحن نعمل معا في المنتخب بروح المنتخب الواحد وأنا على يقين بأن هذا هو الطريق الصحيح نحو إحراز نتائج مميزة، ومن المهم التركيز على المباريات القادمة والتي ستوقدنا لكأس العالم".