فان مارفيك يجدد عقده رسميا مع المنتخب السعودي لعام واحد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم السبت، عن تجديد عقد المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك رسميا لمدة عام واحد.

وجرى تجديد العقد بمقر اتحاد الكرة السعودي بالعاصمة الرياض بحضور أمين عام الاتحاد السعودي أحمد الخميس

وبموجب العقد الجديد سيحصل فان مارفيك وطاقمه المعاون على 2ر4 مليون دولار لمدة عام، بدءًا من أيار/مايو المقبل.

وسيحصل فان مارفيك على مكافأة مالية مقدارها 500 ألف دولار في حال تأهل المنتخب لمونديال روسيا 2018، كما سيكون على المدرب دفع مبلغ 3 ملايين دولار في حال إخلاله بالعقد، بينما سيحصل على 5ر1 مليون دولار في حال إلغاء عقده من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

واوقعت قرعة الدور الثالث من تصفيات القارة الاسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بجانب استراليا، اليابان، الإمارات، العراق، تايلاند.

وقد تم تقسيم المنتخبات الـ12المتأهلين لهذا الدور إلى مجموعتين، كل مجموعة منهم تضم 6 منتخبات على ان يواجها بعضهم البعض ذهاباً وإياباً.

والأول والثاني من كل مجموعة سيتأهل مباشرةً إلى كأس العالم 2018، ويلتقي المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث في كل مجموعة ضمن الملحق الأسيوي، والفائز منهما سيواجه ممثل أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) في الملحق العالمي لتحديد المتأهل لكأس العالم.

وستبدأ منافسات الدور المقبل من تصفيات كأس العالم في أيلول/سبتمبر المقبل بمواجهات نارية في كلا المجموعتين، وسيواجه المنتخب السعودي في أول محطاته المنتخب التايلاندي بالعاصمة الرياض.