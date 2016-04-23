كل واحد يصلح سيارته

بالرغم من التحامل على الكابتن ناصر الشمراني من قبل مدرب فريق الهلال دونيس لأي من الأسباب، وتعاطف بعض محبي الهلال مع اللاعب وأهمية تواجده في المباراة المفصلية يوم غد الأحد أمام الأهلي بمدينة جدة، إلا أن الشمراني ناصر الذي عرفته طفلاً صغيراً يأتي إلى ملعب نادي سانتوس بحي جرول في مكة المكرمة للعب مع من هم في سنه قادم من جبل مطشش بحي الهنداوية ويملك روح الفكاهة والشقاوة المقبولة، ولعل مقولة (هيا ... تعال) دليل قاطع على شخصيته المرحة.

وكذلك اجتمعت به عدة مرات عندما صعد للفريق الأول في منزل الرئيس المميز لنادي الوحدة حاتم عبدالسلام، ومعرفتي بأقاربه وصداقتهم لنا مع الإعلامي الزميل سعد السهيمي وهم أبناء مشنى الشمراني، إلا أن ناصر إنسان مختلف تماماً بين من عرفتهم من أقاربه وأبناء حارته، فشخصيته لا تقبل التراجع ربما لثقته في نفسه وعشقه للعناد، فمن يذكر جيداً حينما أبعده مدرب نادي الوحدة بوكير في المباراة المفصلية عام 2007م في المربع الذهبي من بطولة كأس الدوري التي تغلب فيها نادي الاتحاد على الوحدة 3ـ2، ومن يومها وضع ناصر حداً فاصلاً مع المدرب ومع النادي الذي صنع نجوميته، ليفاوضه نادي النصر بنظام الإعارة إبان رئاسة الأمير الخلوق فيصل بن عبدالرحمن، إلا أنه وجد حينها أن النصر ليس مناسباً لطموحه كونه يمر بمرحلة انتقالية فهرب والتحق بنادي الشباب.

ولعل التحدي الكبير لشخصية ناصر كان أمام المدرب بوردوم بنادي الشباب عام 2013م، حينما سجل هدفين في نادي الاتحاد بعد أن كان الاتحاد متقدماً بثلاثة أهداف في نهائي كأس الملك وكان ذلك خلال دقائق معدودة.

وعلى الرغم من هذا التحدي الدائم للشمراني، إلا أنه إنسان متواضع، فتجده يلعب في الحارة بمكة مع الصغار، ولايزال على علاقة بأصدقائه في لعبة الجودو في نادي الوحدة.. الذين تحولوا الآن إلى مدربين.

وعن المهارة الخاصة بناصر داخل الملعب، فالكل يذكر أهدافه الحاسمة أمام الأهلي في عام 2011م وأمام النصر وفي العديد من المباريات، لعل آخرها أمام الأهلي في نهائي كأس ولي العهد.

وقد لايعلم الكثيرون إن أول من فاوض الشمراني هو النادي الأهلي، ولكن مزاجيته جعلت الأهلاويين يصرفون النظر عنه، فذهب إلى نادي الشباب كإعارة ثم انتقال كامل. وأيضا فاوضه الاتحاديون عن طريق شخص مقرب لي، ولكن الشمراني باع كل هؤلاء واشترى الهلال، وبعد كل هذا يفرط فيه المدرب دونيس، فهل يثبت دونيس أن الهلال بدون ناصر بطل.. أم سيكون العكس وكل واحد يصلح سيارته؟

*نقلا عن الرياضية السعودية