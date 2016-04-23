"المسابقات" ومارفيك يضعان روزنامة الموسم المقبل

عقدت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعاً مع إدارة المنتخب الأول بحضور رئيس اللجنة خالد بن مقرن ومدرب المنتخب السعودي الأول مارفيك ورئيس اللجنة الفنية السيد يان وينكل وزكي الصالح مدير المنتخب الأول وأعضاء الجهاز الفني للأخضر، فيما عقد الاجتماع في مقر المجمع الأولمبي بالعاصمة الرياض مساء السبت.

وأوضح المقرن أن لجنة المسابقات تضع برنامج الأخضر أولاً في روزنامة الموسم القادم 2016-2017 ليظهر الأخضر بالصورة الأفضل.

وبعدها تمت مناقشة البرنامج المقترح من إدارة الأخضر ومواعيد المعسكرات التدريبية وكذلك بداية الموسم ومواعيد المنافسات المحلية، وستكون الصيغة النهائية لبرنامج الموسم القادم جاهزة خلال الأيام القريبة القادمة.