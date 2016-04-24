استقالة أشرف صبحى

لم استغرب الاستقالة التى تقدم بها الاستاذ الدكتور أشرف صبحى من عمله كمساعد لوزير الشباب والرياضة، بل كان وجه استغرابى أنه قبل هذه المهمة من البداية، وهى المهمة التى تتجاوزها بكثير مؤهلاته العلمية وخبراته الطويلة فى المجال الرياضي، والتى جعلته ضمن المرشحين لتولى حقيبة الرياضة فى أكثر من حكومة.

ومع ذلك فلا أشعر بأى خسارة لكيان وزارة الرياضة بهذه الاستقالة، ذلك أن القواعد التى تأسست عليها الوزارة، لا تقيم للعلم وزنا فى تسيير أعمالها قدر اهتمام نفس القواعد بالأمور الدعائية لتسويق انتاجها، وهو نظام لم يضعه وزير أو يدعمه آخر، والمحصلة أنه أصبح طاردا لأى شخص يسعى إلى تطويره.

كما أن مفهوم مساعد الوزير أو نائب الوزير لايزال غائبا عن استيعاب الدولاب الحكومى له، وهو لا يزال يرتكن إلى منصب وكيل الوزارة أكثر من أى مسميات واختصاصات أخرى ، وإن استوى الجميع فى تفريغ أى منهم من أي اختصاصات حقيقية أو مسئوليات محددة، لتبقى معادلة أن كل شئ لا بد أن يتم بتوجيهات الوزير، الذى بدوره تحكمه اعتبارات عدة، فى مقدمتها تعليمات وتوجيهات رئيس الحكومة.

إنها باختصار البيروقراطية التى تقاوم التطوير بشدة، وتجعلنا نتعاطف مع أى مسئول يشعر أنه مكبل اليدين والفكر، وقد أضحى ترسا من تروس آلاتها.

*نقلاً عن الأهرام المصرية