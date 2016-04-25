إقرار قانون الرياضة

تفاءلت كثيرا بفوز النائب المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة برئاسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب باكتساح وذلك لما لديه من خبرات تحتاجها الرياضة فى المرحلة الراهنة، وأكد ذلك ما قاله فرج عامر من ان فوزه بهذا المنصب يزيد من مسئولياته وتعهد بالانتهاء من اقرار قانون الرياضة الجديد فى المجلس فى خلال ثلاثة أشهر لعلمه بضرورة الانتهاء منه قبل دورة الالعاب الاوليمبية بريو دى جانيرو ،نظرا لضرورة اقامة انتخابات الاندية والاتحادات فى موعد اقصاه شهر سبتمبر المقبل طبقا لقانون الرياضة الجديد.

ما قاله رئيس لجنة الشباب والرياضة بداية مبشرة بالخير للرياضة المصرية التى تعيش ظروفا خاصة منذ ثورة 30 يونيو لما لديه من خبرات وتجربة ثرية فى نادى سموحة السكندرى حيث استطاع فى زمن قياسى ان يجعل سموحة من اهم المعالم الرياضية على مستوى مصر كلها وليست فى الاسكندرية فقط.. لكل ما سبق فأنا على يقين ان لجنة الشباب والرياضة فى هذه الدورة ستكون بعيدة كل البعد عما كان يصدر من اللجنة فى المجالس السابقة من اتخاذ قرارات لم يكن هدفها سوى المظهرية.

اكرر مرة اخرى تفاؤلى الشديد بأن لجنة الشباب والرياضة ستكون فى أيد أمينة بتشكيلها الحالى الذى يضم فى عضويته اشخاصا يتمتعون بالسمعة الطيبة على مستوي الادارة والبطولات الرياضية.

> بذلت الاندية المصرية جهودا ضخمة فى المنافسة على قيادة الكرة الافريقية فى بطولتى ابطال القارة والكونفيدرالية.. وكانت النتيجة الفوز بنسبة 75% من منطلق انه كان لدينا اربعة اندية مشاركة فى البطولتين نجح وتأهل منها ثلاثة هى الاهلى والزمالك والمقاصة، بينما لم يوفق فريق انبى الذى يعانى ظروفا خاصة هذا الموسم..ولم يكن نجاح الفرق المصرية على المستوى الجماعى فقط ولكن على المستوى الفردى وخاصة على مستوى حراس المرمى حيث الاشادة من الفيفا بحارسى المرمي بنادى الزمالك أحمد الشناوى وجنش.

> أتوقف أمام عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ولن اكرر الاتهامات التى اعلنها البعض من ان البعض عمل على عدم اكتمال الجمعية.. ولكنى اؤكد ان ما حدث يؤكد اننا بدأنا مبكرا التربيطات الانتخابية والتى تؤكد وتشير بوادرها إلى ان صيف هذا العام سوف يشهد انتخابات ساخنة جدا.

*نقلاً عن الأهرام المصرية