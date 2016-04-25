من الظلم أن لا يكون الأهلي بطلا

حتى وإن كان عليك أن تكون محايداً، إلا أن الواقع أحياناً يفرض عليك (روح القانون) وليس نصه، لتميل مع طرف دون آخر، لأن النفس البشرية مجبولة على الميل والتعاطف والإعجاب.

الأهلي فريق كبير وأحد أضلاع الكرة السعودية بلاعبيه وجمهوره، من الظلم أن يبقى طوال هذه السنوات يحقق ألقاباً سهلة في بطولات خروج المغلوب وتعانده البطولة الأقوى والأصعب، رغم اقترابه من الذهب في كثير من السنوات إلا أن البطولة كانت عاصية وتفلت من قبضة الفريق القوي في المنعطفات الأخيرة.

لماذا أعتبر مباريات خروج المغلوب سهلة ؟ لأن نظامها في الغالب يتيح لك كسبها بعد أن تفوز في ثلاث مواجهات متتالية فقط عادة تبدأ من دور الثمانية ثم نصف النهائي ثم المواجهة الأخيرة، أما الدوري فهي البطولة الحقيقية والتقييم الواقع لقوة الفريق ونجاحاته، وبالنسبة لي حينما أبحث في تاريخ أي فريق يهمني معرفة تاريخ مشاركاته في البطولة القارية وعدد ألقاب الدوري التي حققها.

الأهلي من الفرق القليلة التي تمتع في أدائها وتطرب لأهدافها، حتى ولو كنت أرى الفريق في هذا الموسم ليس أفضل حالاً من فريق الموسم الماضي، إلا أنك تصفق دائماً وتعجب للأداء التكتيكي العالي الذي يلعب به الأهلي وطريقة إدارة مدربه للمباريات، الفريق المنضبط يعكس قوة شخصية مدربه الذي لا يتحول إلى منافس للاعبيه يبعد من لا يحبه ويقرب من يسمع كلامه، فالفريق حتى بغياب هدافه عمر السومة في عدد من المباريات لم يتغير ولم تستبدل خططه لأن أساس الفكر الفني كان متيناً وغير قابل للتغيير.

أعجبني في الأهلي خلال العامين الأخيرين وبعد مجيء العبقري السويسري (كريستيان غروس) تغيير مفهوم الخسارة لدى الفريق والتي كانت سبباً في تفريطه بالنقاط بسنوات سابقة، فالفريق سيكمل موسمين بخسارة واحدة فقط وهو رقم رائع لا أذكر أن فريقاً حققه أو اقترب منه إلا الهلال الذي حقق الدوري بلا خسارة في 2011 وفي الموسم الذي يليه خسر مباراتين.

زرع هذا المفهوم وترسيخه في أذهان اللاعبين بجهد إداري وفني أمراً ليس بالسهل، فالفريق حينما يعتاد على عدم تقبل الخسارة وأنها ستكون (نهاية البطولة) ستحول اللاعبين إلى مقاتلين في كل مباراة يلعبون ويبحثون عن الفوز أولاً أو التعادل لكنهم لن يتقبلون الخسارة إطلاقاً، وهذا مافرق بالكثير عن منافسي الأهلي في المراكز المتقدمة فالهلال والاتحاد خسرا خمسة مباريات والتعاون خسر ست.

البطولة أنصفت الأهلي هذه المرة وجاءت إليه منقادة، وفي اعتقادي أن التوليفة الذهبية الأهلاوية ستذهب إلى ماهو أبعد من بطولة الدوري فيما لو نجحت الإدارة بإبقاء المدرب عاماً آخر، فلكل فريق فترة ذهبية عاشها الهلال مع (غيرتس) وعاشها النصر مع (كارينيو) وفي الغالب لا تتكرر .. فكونوا لها يارجال الأهلي.

*خاص بالعربية.نت - رياضة