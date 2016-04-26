تصرفات غريبة

لا أعرف سبباً واحداً يجعل الرجل يكذب وعندما يكذب ويضر نفسه تظل الأمور والكذب أقل خطورة من أن يكذب الرجل ويضر بكذبه الآخرين.

ـ وهنا أتساءل من المسؤول عن إيقاف محمد نور بداعي وجود مادة محظورة في عينته إن كان نور مداناً فلماذا ألغي عنه التوقيف، وإذا لم يكن فلماذا تم إيقافه؟

ـ وودي أسأل محبي الكيان الأنصاري وخاصة العقلاء منهم كيف ترضوا على رئيس ناديكم السابق أحمد خواجة بالاستدعاء من قبل الشرطة على أمور تافهة القصد منها التشهير بالرجل فمن العقل والمنطق أن نتذكر لهذا الرجل مواقفه الإيجابية حتى وإن كان البعض يرى بأن سلبياته أكثر من إيجابياته ولكن يجب ألا ينسى الأنصاريون أنه في يوم من الأيام كان رئيسهم.

ـ متى وكيف ستقيّم الأندية ممتاز ودرجة أولى وثانية؟ أندية كثيرة ومنها نادي أحد من المدينة المنورة لديه ست درجات من ألعابه في الدوري الممتاز ويقيّم درجة أولى، وناد بلعبة واحدة أو اثنتين في الممتاز ويطلق عليه من الأندية الكبيرة هذا ظلم وتفرقة أضرت بالرياضة السعودية؟

ـ لماذا نبحث عن كوادر دولية كبيرة وهي بين أيدينا فلدينا قدرات دولية كبيرة تحتاج فقط لقرار جريء والتنسيق لتتمكن من قيادة أهم المناصب في الرياضة السعودية، فوكلاء الرئيس العام لرعاية الشباب الخبير فيصل نصار والأديب عبدالإله الدلاك وسلمان المالك هم قيادات مؤهلة للمناصب الكبيرة في الرياضة السعودية وفي مقدمتها اتحاد كرة القدم الذي أزعج الكل.

ـ التشكيل القادم للاتحادات وأعضاء مجالسها يجب أن يكون لرئيسي مجلس الإدارة الأحدية سعود الحربي وعبدالرحمن الجهني مواقع كبيرة ومميزة فيها، فيكفي تجاهلا لأندية ورجالها ساهموا بقوة في تطور الرياضة السعودية.

ـ تعتبر أندية الوسط في دوري الدرجة الأولى أهم من أندية المقدمة ولو وجدت رجلا في هذه الأندية قليل دين وضمير لتكسب منها ملايين الريالات، ففرق المقدمة إذا قابلتها تطلب ودها للاستمرار في الصدارة، والفرق التي تصارع على الهبوط تطلب ودها لكي تبقى وكل يعمل بأصله وتربيته وضميره.

الوفاء له أهله

ـ امتدادا لعطاء الوالد والأجداد واصل الشيخ سلمان فهد المالك مساندته لأبناء منطقته الرس، ففي أصعب اللقاءات وأهمها وأغلاها لفريق منطقته الحزم أمام الفريق الأحدي دعم وساند ورافق أبو فهد فريقه الحزم حتى ضمن لهم الفوز علي الفريق الأحدي والبقاء في دوري الدرجة الأولى

وبعد أن قام بواجبه الكامل تجاه أبناء منطقته من المتوقع أن يتفرغ أبو فهد للأمر الأهم وهو الفوز برئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم وهو المرشح الأقوى حتى الآن بين الأسماء المرشحة لهذا المنصب الحساس الذي سيتشرف به في خدمة دينه ووطنه ومليكه بالتوفيق أبا فهد رجل كفء ومن فئة الرجال الخمسة نجوم.

وقفة

العدل ما يأتي على يد ظالم.. وكل ظالم له نهاية وخيمة.



*نقلا عن الرياضية السعودية