ثمن الميداليات الأوليمبية

فى الاوليمبياد القديمة باليونان كان يتم تتويج الابطال الفائزين فى السباقات المختلفة بتطويق أعناقهم بأغصان

الزيتون تقديرا واعجابا واحتراما لاصحاب هذا الانجاز اضافة إلى ترديد الاشعار والقصائد لتمجيد هولاء الابطال، وزيادة فى التكريم تقام لهؤلاء الابطال، وتتم صناعة ونحت تماثيل خاصة لكل بطل على حدة فى مداخل المدن أو ساحة الفوز فى جيل الاوليمبى هذا السجل الذى خلد الابطال فى التاريخ الرياضى القديم والحديث وكانت هذه المكافأت المعنوية الأغلى ثمناً والاعلى سعرا لدعم هؤلاء الابطال الذين يشرفون بلادهم فى المحافل الرياضية، وتحديدا الدورات الاوليمبية، وحرصت الدول والعواصم الكبرى على هذا التقليد والتكريم وأعود بالذاكرة الحاضرة لاوليمبياد اثينا 2004 حين اصرت اللجنة المنظمة على وضع أغصان الزيتون فوق هامات الابطال الفائزين .

احياء لتقاليد اوليمبية اثيرة، ولكن هذا التقدير المعنوى لم يمنع منح الابطال لتقدير مادى يسير بالتوازى مع الانجازات التى يحققها الابطال فارتفعت المكافأت إلى خانة الاصفار الستة، ولكن المسئولين عن الرياضة فى مصر لم يدركوا هذا المتغير ومازالت المكافأة التى تمنح للابطال الاوليمبيين للاسف لاتتخطى بضع عشرات من الآلاف وعفوا مرة أخرى هى مكافأة هزيلة جدا، ولاتتناسب اطلاقا مع ما يحققه هؤلاء الابطال من انجاز خاصة ان أصحاب الميداليات من أبناء الالعاب الفردية الشهيدة بسطاء الوطن الذين ينتظرون المنافسات الاوليمبية لاجل اثبات الوجود.

إحراز مصر يعوضهم ماديا ومعنويا عن سنوات الشفاء والحرمان فى برامج تدريبية شاقة اضافة إلى عدم توفير أى مستقبل مهنى لهؤلاء الابطال منذ الرواد الاوائل على رأسهم المصارع إبراهيم مصطفى صاحب الاطلالة الذهبية الاولى فى اوليمبياد 1928 امستردام والذى لم يحصل سوى على بعض الجنيهات المعدودة وحفلات التكريم وبجهد جهيد ثم التحاقه للعمل فى بلدية الاسكندرية ساعى ولاينسى التاريخ الاجتماعى لهذا البطل الخاص من راتبه عقب عودته من الاوليمبياد بحجة عدم وجود بند فى القانون الوظيفى يسمح لسفر السعاة إلى الاوليمبياد وهكذا سيد نصر لم يحصل سوى على قصيدة شعر اما خضر التونى اعجوبة رفع الاثقال، وأعظم بطل اوليمبى فى تاريخ مصر فقد تمت أقالته بسبب حصوله على ألف جنيه مصرى مكافأة على احرازه الذهب، وللحديث بقية.

*نقلاً عن الأهرام المصرية