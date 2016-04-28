توتى .. وعبدربه !

لا أملك دفعاً للمقارنة بين ما يحدث فى قلعة الدراويش الاسماعيلاوية ، وما يحدث فى نادى روما ، قلعة الذئاب الإيطالية ، فى شأن نجمى الفريق المخضرمين : حسنى عبد ربه (32) عاما وفرانشسكو توتى (39) عاما. وموقف مدربى الفريقين القماش وسباليتى من ضغوط جماهيرية تطالب بإشراكهما من ناحية، وضغوط أخرى من جانب البعض داخل الناديين لدفعهما إلى الإعتزال، بدعوى التقدم فى السن وتراجع اللياقة البدنية . فاللاعبان كلاهما رمز عظيم القيمة والتاريخ والوفاء وقد وصلا إلى سن متقدمة نسبياً، وإن بقيت الموهبة والخبرة لديهما سلاحين لا يستهان بهما.

< لكن الفرق بيننا أننا فى مصر نجهل كيفية التعامل بحكمة وذكاء مع أمثال هؤلاء النجوم السوبر قرب ختام المشوار(عماد متعب مثلا) بينما نجد سباليتى يتعامل بذكاء مع توتى، حيث يستعين به بصفة دائمة، لكن فى الوقت المناسب وللوقت المناسب حتى يحصل على أفضل النتائج.. وآخر مثال كان فى مباراة روما قبل الأخيرة أمام تورينو، عندما كان الذئاب متأخرين بهدفين للاشئ حتى النصف الأخير من الشوط الثانى، عندها دفع سباليتى بالملك توتى ليحرز هدفين ويصنع ثالث وليفوز روما 3/2 .

< اقترب الأهلى من استعادة لقبه المفضل كبطل للدورى الممتاز. ومن الإنصاف أن نشير هنا إلى جهودت ليندمانت مدرب الأحمال واللياقة البدنية المعاون للمدير الفنى مارتن يولت والتى من خلالها يتمكن الأهلى من التفوق على منافسيه فى الشوط الثانى وأحياناً فى الدقائق الأخيرة، علماً بأن القوام الأساسى للفريق الأحمر يضم كثرة فى الثلاثين من العمر أو تخطوها! وما دمنا مع الأهلى نقول إن (إيڤونا) مهاجم الفريق يعد من أنجح وأقوى الصفقات الإفريقية فى الملاعب المصرية فى السنوات الأخيرة، وهو يحتاج للمزيد من الثقة، والبقاء فى الملعب دون خوف من التغيير. اليوم خميس العهد وغداً الجمعة العظيمة أو جمعة الآلام وبعد غد سبت النور أو سبت الفرح، قبل أن تصل بنا الأيام المقدسة إلى عيد القيامة المجيد صباح الأحد. ويوم الأثنين يأتى شم النسيم ذلك العيد المصرى الفرعونى الذى يجمع المصريين مسلمين وأقباطاً فى الاحتفال بقدوم الربيع.. اللهم اجعل أيامنا كلها أعياداً واكفنا شر ما يحاك لنا، إنك سبحانك خير حافظ وأنت أرحم الراحمين.

*نقلاً عن الأهرام المصرية