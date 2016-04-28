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ناظر: مؤسسة الرياضة تسير في ركاب "رؤية 2030"

المصدر: دبي - قناة العربية
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أكد لؤي هشام ناظر، النائب الأول للجنة الأولمبية السعودية، سعي اللجنة لزيادة ممارسي الرياضة لدى المجتمع السعودي، كذلك لتسخير المنشأت الرياضية لخدمة المجتمع.

وقال ناظر في حديثه لبرنامج "في المرمى": "نحن في اللجنة الأولمبية أمام مهمتين، وهي الصعود بالرياضات السعودية إلى المحافل الدولية وتحقيق الانجازات، كذلك زيادة ممارسة المجتمع للرياضة". وأضاف: "نسبة ممارسة الرياضة الآن 13% نتطلع إلى زيادتها إلى 40% خلال 2030".

وزاد: "هنالك نسبة كبيرة من المجتمع لا تستطيع ممارسة الرياضة بسبب عدم توفر الأماكن المخصصة لذلك، كذلك لتكلفة الانضمام للأندية الرياضية المتخصصة، نسعى لتسخير المنشآت الرياضية لخدمة المجتمع وليست للمنافسات فقط".

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