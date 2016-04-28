ناظر: مؤسسة الرياضة تسير في ركاب "رؤية 2030"

أكد لؤي هشام ناظر، النائب الأول للجنة الأولمبية السعودية، سعي اللجنة لزيادة ممارسي الرياضة لدى المجتمع السعودي، كذلك لتسخير المنشأت الرياضية لخدمة المجتمع.

وقال ناظر في حديثه لبرنامج "في المرمى": "نحن في اللجنة الأولمبية أمام مهمتين، وهي الصعود بالرياضات السعودية إلى المحافل الدولية وتحقيق الانجازات، كذلك زيادة ممارسة المجتمع للرياضة". وأضاف: "نسبة ممارسة الرياضة الآن 13% نتطلع إلى زيادتها إلى 40% خلال 2030".

وزاد: "هنالك نسبة كبيرة من المجتمع لا تستطيع ممارسة الرياضة بسبب عدم توفر الأماكن المخصصة لذلك، كذلك لتكلفة الانضمام للأندية الرياضية المتخصصة، نسعى لتسخير المنشآت الرياضية لخدمة المجتمع وليست للمنافسات فقط".