الدوري أم الكأس ؟

** التقى الأهلي والهلال هذا الموسم في ثلاث مواجهات... كسب الأهلي اثنتين بينما تغلب الهلال في الثالثة...

** الفوز الأهلاوي تحقق في منافسات دوري عبداللطيف جميل بينما التفوق الهلالي جاء في مباراة نهائية توشح من خلالها بذهب ولقب كأس ولي العهد...

** اليوم يتجدد اللقاء بين الفريقين لكن في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بل وفي دور حاسم إذ أن الفائز سيصل للنهائي وسيقصي منافسه الرئيس على كل ألقاب هذا الموسم...

** الهلال حرم الأهلي أول ألقاب الموسم عندما تقلد ذهب كأس ولي العهد أمامه...

** بينما الأهلي حرم الهلال من سعيه الحثيث عندما (حسم) لقب دوري عبداللطيف جميل عبر شباك الهلال...

** تنافس جميل ومثير للغاية صنعه الفريقان هذا الموسم وسيكملانه الليلة إذ سيسعى كل فريق لتأكيد تفوقه على الآخر في حسم بطولات الموسم...

** طموح البطولات هو ملح وسر جمال كرة القدم... الطموح يتعلق باللاعبين خصوصاً إذا كانوا محترفين أما الجماهير فيضيفون المزيد من الإثارة عبر دعمهم لفرقهم أو حتى استفزازهم (الأخلاقي المقبول) لجماهير منافسيهم...

** الليلة لاعبو الهلال يسعون لتأكيد تفوقهم في كأس ولي العهد ورد اعتبارهم بخسارتهم لقب دوري عبداللطيف جميل...

** بينما الأهلاويون يبحثون عن تأكيد تفوقهم واحقيتهم بلقب الدوري وفي ذات الوقت رد اعتبارهم بخسارتهم كأس ولي العهد...

** حتى مدربي الفريقين جروس (الأهلي) وجورجيس (الهلال) بينهما تحد خاص وإثبات للتفوق الفني...

** إثبات أحقية لقب ورد الاعتبار كل منهما يبحث عن ذلك...

** عندما تفوق جورجيس على جروس في نهائي كأس ولي العهد وضع الهلاليون مدربهم في برج لا يصله أحد من المديح والثقة بينما رأى الأهلاويون مدربهم جروس غير قادر على إدارة الدفة الفنية للمباراة..

** بينما في نهائي الدوري حدث العكس... الهلاليون حملوا جورجيس مسئولية الخسارة وأنه ليس مؤهلاً لقيادة الأزرق بينما أغدق الأهلاويون في إطلاق الأوصاف والمديح على مدربهم...

** لا أنسى أن أقول إنه بين شوطي المباراة كان الوضع العكس...

** تقدم الهلال وتأخر الهلال فبات جورجيس الأفضل وجروس الأسوأ بينما انقلب الحال مع نهاية المباراة...

** باختصار... إنها عاطفة القلوب... وغياب العقول...

** هكذا هي كرة القدم وعلينا تقبل كل أحوالها وتقلباتها...

** الليلة الجميع ينتظرون الحسم... هل سيكون مواصلة تفوق الهلال في مواجهات الكوؤس أم يعود الأهلي ليؤكد أنه يتفوق دوري وكأس؟

** أعتقد أن خسارة الهلال تعني رحيل جورجيس... أما فوزه (أي الهلال) فيدخل الهلال في نفق جديد هو هل يبقى جورجيس أم يرحل؟

** نحن لا يهمنا كل ذلك... نبحث عن متعة وإثارة كرة القدم... هل يصنعها الفريقان؟

*نقلا عن الرياضية السعودية