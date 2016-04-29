فقيها: مواجهة نفسية.. الهلال غاضب.. والأهلي منتشي

وصف رشاد فقيها، خبير التنمية البشرية، مواجهة الهلال بضيفه أهلي جدة بالصعبة على لاعبي الفريقين من الناحية النفسية، في ظل نشوة النادي الجداوي الذي نال لقب الدوري بعد غياب أمام المنافس ذاته قبل أيام قليلة، فيما الفريق الأزرق يطمح جاهداً لتضميد جراحه ومصالحة جماهيره بعد فقدانه لقب البطولة الأغلى.

وقال فقيها ضيف برنامج "في المرمى": "مباراة ستكون صعبة جدا من الناحية النفسية، الهلال غاضب فاحذروه، والأهلي منتشي نشوة غير طبيعية".

وزاد: "مباراة ستظهر فيها الشراسة والقتالية من الجانب الهلالي من أجل اعادة هيبته وتضميد جراحه ومصالحة جماهيره، فيما الأهلي عمل باحترافية بعد تحقيقه لقب الدوري تحضيرا لخوض هذه المواجهة الهامة".