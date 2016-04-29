شعللها سيميوني

دييغو سيميوني مدرب شجاع وشرس وجريء فرض شخصيته الجادة بكل صرامة على لاعبي أتلتيكو مدريد، وظل منافساً قوياً للعريقين برشلونة وريال مدريد، وخطف من أمامهما البطولات محلياً وقارياً، ونجح أينما حل بما يؤكد رؤيته الثاقبة وجديته وشخصيته القيادية.

وها هو يجدد تحديه في أعرق وأهم البطولات القارية، صاعقاً بايرن ميونيخ ومدربه البارع غوراديولا بهدف الشاب الفنان ساؤول نيغويز (21 سنة) الذي جندل المدافعين، وخدع الحارس الداهية مانويل نوير، فكان الاحتفاء الجماهيري في أبهى الصور، مع آمال عريضة بأن يتعادل إياباً في ميونيخ بملعب إليانز أرينا، وينتقل إلى نهائي دروري أبطال أوروبا، ولو بفارق أفضلية التسجيل خارج أرضه.

ولا نستبعد تكرار عمله الرائع مع برشلونة حين حاصر أخطر لاعبيه ميسي ونيمار وسواريز بقتالية وشراسة كروية، مغلقاً المساحات بإحكام والارتداد بخطورة عالية، وليس أجمل من سيناريو هدف ساؤول البديع في الدقيقة الـ 11 والدفاع عنه حتى نهاية اللقاء، من دون إغفال الفرص الخطرة جداً لبايرن ميونيخ في الشوط الثاني بعد استعانة غوارديولا بمولر وريبيري.

والتاريخ يشهد كثيراً بأن المدرب الداهية غوارديولا يجيد فن الانتقام الكروي بما يكفل تفوقه، وهو الذي أرسى قاعدة «التيكي تاكا» وعممها، مع التشديد على أن مهمة الفوز بهدفين وحماية مرماه من رجال سيميوني صعبة جداً.

نترقب الأربعاء المقبل ما يجود به المدربان الجريئان جداً في معقل الألمان.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية