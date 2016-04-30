العاشرة والنصف صباحاً

في العاشرة والنصف من صباح اليوم الجمعة الموافق 30 من أبريل سنكون على موعد مع لحظة الحقيقة، عندما ستقول الأندية كلمتها الأخيرة في ترجيح كفة مرشح على حساب آخر، مع بدء مراسم الاقتراع لانتخابات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم التي ستجرى في مقر الأرشيف الوطني في أبوظبي، وهو المكان ذاته الذي شهد الدورة الانتخابية الماضية لاتحاد الكرة، والتي ستكون اليوم محطة لأنظار الشارع الرياضي الإماراتي، الذي سيعيش بدوره لحظات من الترقب والانتظار للتعرف إلى ملامح المجلس الجديد للاتحاد، والذي سيتولى مهمة قيادة دفة الكرة الإماراتية للمرحلة المقبلة والممتدة لأربع سنوات.

30 مرشحاً دخلوا السباق المحموم، بهدف نيل شرف خدمة الكرة الإماراتية، اثنان على منصب الرئيس وأربعة على منصب النائب و23 على منصب العضوية، والمطلوب من مجموع المترشحين 13 عضواً، يمثلون الرئيس ونائبين للرئيس وتسعة أعضاء، إلى جانب العضو النسائي الذي فازت به أمل بوشلاخ بالتزكية.

ويتضح مما سلف أن المنافسة ستكون حامية على جميع المناصب، والجولات المكوكية التي قام بها المترشحون ارتفعت وتيرتها للذروة في الساعات القليلة الماضية، وستكون لتربيطات اللحظات الأخيرة الكلمة الفصل في حسم الأمور، وستكون لأندية الهواة الـ 20 دور محوري في ترجيح كفة العديد من المرشحين على حساب أندية المحترفين الـ 14.

كلمة أخيرة

المفاجآت ستكون حاضرة وبقوة وصندوق الاقتراع سيكون مختلفاً هذه المرة عن المرات السابقة.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية