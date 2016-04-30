خبر جديد.. الدوري للعنيد

مباشرة فى الصميم.. هذه الحقيقة.. طائرة داركليب الرهيبة الفائقة السرعة والفخامة وصلت إلى هدفها بنيل الزعامة على أجواء سماء البطولات البحرينية لكرة الطائرة.. والكل اتفق على أن العنيد استطاع عبر طائراته العملاقة الجديدة من سحق كل الطائرات الخبيرة المضادة لها بفن وإبداع.. ولو لم يكن هذا النادي مبدعًا في بطولاته وإنجازاته قبل مستواه.. صدقوني لن يصل إلى مثل ما هو عليه اليوم.. خصوصًا بعد اكتمال عقده بهذه البطولة الغالية.. وبالتالي استحق الحصول على شهادة الأعلى جودة في الطيران بهبوطه الناجح على مدرج القمة (وهذا يحسب لتخطيطهم السليم منذ سنوات).



ستظل الرياضة البحرينية فترة طويلة من الزمن تتذكر هذا الانجاز للعنيد غير المسبوق الذي حققه في سماء الكرة الطائرة البحرينية والفوز بلقب دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة للمرة الأولى في تاريخه على حساب صاحب التاريخ والانجازات نادي النصر (الذى نقول له هاردلك) في المباراة النهائية الثالثة بنتيجة (3-‏1) ليمثل مملكة البحرين في بطولة الأندية الخليجية السادسة والثلاثين بالعاصمة القطرية الدوحة لأول مرة (بواسطة ابطال رائعين جدًا حوّلوا الحلم إلى حقيقة وهم: محمود حسن، علي إبراهيم، محمد حبيب، حسن عباس، علي خير الله، محمد يعقوب، محمود عبدالواحد، أيمن عيسى فاضل، عباس مطر، محمد عون، محمد عقيل والغائب الحاضر محمد هرونة، والمحترف المثير الكوبي هيرنانديز وبقيادة الربان الفنان البرازيلي كارلوس ومساعديه).

نقطة شديدة الوضوح

الأخ العزيز المبدع محفوظ ثامر (أبو عادل) رئيس نادي داركليب وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة وكافة منتسبى كيان العنيد وخلفهم جماهيره الوفية الرائعة.. جزء لا يتجزأ من منظومة الإبداع لتلك الطائرة الفخمة البنفسجية.. وتراهم دائمًا (وأعني هنا الكل من صغير إلى كبير) يرفضون التوقف إلا على ناصية الانجاز.. تلك الكتيبة المذهلة القوية جدًا اصبحت حالة نادرة.. تلاحقهم الألقاب أينما حلوا.. تبحث عنهم ولا يبحثون عنها.. ولديهم حكمة وتواضع لما وصلوا له، فكلمة شكرًا وبمعيّتهم الجهازين الفني والاداري واللاعبون.. لا تكفي لهم فردًا فردًا.

*نقلا عن الأيام البحرينية